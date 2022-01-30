Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu nasıl öğrenilir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sözleşmeli öğretmen olarak kariyer hedefleyen binlerce kişinin gözü kulağı MEB'ten gelecek tarih açıklamasına çevrilmişti ve merak edilen bilgi geldi. İşte detaylar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayınlanan takvime göre atama sonuçları 31 Ocak Pazartesi günü açıklanacak.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.