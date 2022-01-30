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    • Memurlar
    • 30.01.2022 17:33
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    • 30.01.2022 17:33
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    2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak? JGM EGM son dakika bekçi alımları başladı mı? 10 bin bekçi alımı...

    Şubat ayına sayılı günler kala bekçi alımı başvuruları ne zaman, ne kadar bekçi alımı yapılacak soruları son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 10 bin yeni bekçi alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, bekçi alımı ne zaman, bekçi alımı 2022 şartları nelerdir? Bekçi alımı 2022 başvuru tarihi belli mi? Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bekçi alımlarıyla ilgili ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

    Bekçi alımına ilişkin son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alımı yapacağını duyurmasının ardından, bekçi adayları büyük bir heyecana kapıldı. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar bekçi alımlarına başvuru yapmak istiyor. Peki, bekçi alımı ne zaman, bekçi alımı 2022 şartları nelerdir? Bekçi alımı 2022 başvuru tarihi belli mi? Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman? İşte merak edilenler!

    10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bekçi alımı başvuruları geçtiğimiz sene 19 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl için henüz bir duyuru yayınlanmadı. 2021 bekçi alımlarına ilişkin son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

    EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    En az 167 cm boyunda olmak,

    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

    31 yaşından gün almamış olmak,

    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

        İlkokul mezunu bekçi maaşları 5.008,221 TL iken, Lise mezunu bekçi maaşları ise 5.186,079 TL'dir. Üniversite mezunu bekçiler de 5.421,4155 TL maaş almaktadır. Bekçilerin ücretleri, bölge ve mesai durumuna göre de değişebilir.

        BEKÇİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

        Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı, silahlı bir kuruluştur.

        Emniyet teşkilatı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri, polisin ilçedeki en büyük amiridir. Jandarmanın görev alanında bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri ise ilçe Jandarma birlik komutanıdır.

        Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır :

        A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmıyan acele ve zaruri hallerdeki görevleri,

        1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,
        2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,
        3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,
        4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

        B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri :

        1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,
        b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,
        c) Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları,
        d) Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları,
        e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri,
        f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,
        g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,
        h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri,
        2. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,
        3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,
        4. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,

        C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından görevleri:

        1. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,
        2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, engellileri, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek,
        3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,
        4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,
        5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,
        6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,
        7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna Haber vermek,
        8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,
        Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar.

        Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar.
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        Haberler Memurlar 2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak? JGM EGM son dakika bekçi alımları başladı mı? 10 bin bekçi alımı...
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