15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu nasıl öğrenilir? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen binlerce kişi 21-26 Ocak tarihleri arasında atama tercihlerini tamamlandı. Şimdi ise gözler MEB'e çevrildi ve sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Heyecanlı bekleyişin devam ettiği süreçle ilgili son gelişmeler neler, açıklama geldi mi? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu nasıl öğrenilir?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayınlanan takvime göre atama sonuçları 31 Ocak Pazartesi günü açıklanacak.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.