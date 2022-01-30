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    • Memurlar
    • 31.01.2022 09:12
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    • 31.01.2022 09:12
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    15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu nasıl öğrenilir? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu nasıl öğrenilir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sözleşmeli öğretmen olarak kariyer hedefleyen binlerce kişinin gözü kulağı MEB'ten gelecek tarih açıklamasına çevrilmişti ve merak edilen bilgi geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu nasıl öğrenilir?

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen binlerce kişi 21-26 Ocak tarihleri arasında atama tercihlerini tamamlandı. Şimdi ise gözler MEB'e çevrildi ve sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Heyecanlı bekleyişin devam ettiği süreçle ilgili son gelişmeler neler, açıklama geldi mi? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu nasıl öğrenilir?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB tarafından yayınlanan takvime göre atama sonuçları 31 Ocak Pazartesi günü açıklanacak.

    15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.

        15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

        Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi.

        Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.

        Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.
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        15 bin öğretmen atanacak
        Haberler Memurlar 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu nasıl öğrenilir? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
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