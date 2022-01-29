Kamuda istihdam fırsatı: EPDK, Mardin Artuklu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Jandarma! İşte başvuru şartları

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversite birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 36 sözleşmeli personel alınacak.



İşte başvuracak adaylarda aranılacak şartlar;



1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar: a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b. Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak, c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, d. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, f. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

3. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.