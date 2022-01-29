Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 29.01.2022 13:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2022 13:57
    ABONE OL

    Kamuda istihdam fırsatı: EPDK, Mardin Artuklu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Jandarma! İşte başvuru şartları

    Kamu kurum ve kuruluşlarında personel alımıyla ilgili duyurular gelmeye devam ediyor. Son olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mardin Artuklu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Jandarma Genel Komutanlığı personel alımına ilişkin duyuru yaptı.

    FARUK ERDEM
    takvim.com.tr
    Kamuda istihdam fırsatı! İşte başvuru şartları

    Kamu kurum ve kuruluşlarında personel alımıyla ilgili duyurular gelmeye devam ediyor. Son olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mardin Artuklu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Jandarma Genel Komutanlığı personel alımına ilişkin duyuru yaptı.


    ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 07 Mart-01 Nisan 2022 tarihleri arasında, 2 (iki) adet Mütercim Tercüman, 17 (on yedi) adet Mühendis, 1 (bir) adet Kütüphaneci, 2 (iki) adet Çözümleyici, 14 (on dört) adet Yönetim Görevlisi, 5 (beş) adet İletişim Görevlisi, 4 (dört) adet Şoför ve 2 (iki) adet Teknisyen olmak üzere toplam 47 (kırk yedi) kadro için giriş sınavı yapılacak.

    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ) PERSONEL ALIM İLANI
    Üniversite birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 36 sözleşmeli personel alınacak.

    İşte başvuracak adaylarda aranılacak şartlar;

    1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar: a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b. Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak, c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, d. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, f. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
    2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
    3. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

        SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 80 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR
        Sakarya Üniversitesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

        Aranılacak şartlar neler;
        1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
        1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
        1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
        1.3. 2020 KPSS Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93, Lise ve Dengi mezunları için KPSS/P94 puanına sahip olmak.
        1.4. Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.
        2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
        2.1. Başvuru Takvimi İlan Yayım Tarihi : 28.01.2022 Başvuru Başlangıç Tarihi : 28.01.2022 Son Başvuru Tarihi : 11.02.2022



        2022 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI AÇIKTAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
        1. GENEL BİLGİLER
        Jandarma Genel Komutanlığında Aşağıdaki yazılı kadrolara "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi), Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla (4) unvanda (104) sözleşmeli personel temin edilecek.
        Başvurular 28 Ocak – 13 Şubat 2022 tarihleri arasında internet ortamında alınacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Seccad Yeşil’in paylaşımı dikkat çekti: Allah büyük
        Haberler Memurlar Kamuda istihdam fırsatı: EPDK, Mardin Artuklu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Jandarma! İşte başvuru şartları
            SON DAKİKA