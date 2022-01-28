Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 28.01.2022 09:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2022 09:10
    ABONE OL

    Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman belli olacak? MEB 15 bin öğretmen ataması sonucu sorgulama ekranı!

    Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmenlik kariyeri ile yanıp tutuşan binlerce kişi 21-26 OCak tarihleri arasında sözleşmeli öğretmenlik tercihlerini tamamlamıştı. Şimdi ise gözler MEB’ten gelecek sonuç açıklamasına çevrildi ve 15 bin öğretmen ataması sonucu sorgulama ekranının hangi tarihte erişime açılacağı merak konusu oldu. MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi tamamlandı ve sonuçların duyurulacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman belli olacak?

    Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman belli olacak? MEB 15 bin öğretmen ataması sonucu sorgulama ekranı ne zaman erişime açılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik mesleğini sürdürmek isteyenlerin sözleşmeli öğretmenlik ataması konusunda merak ettiği tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB tarafından yayınlanan takvime göre atama sonuçları 31 Ocak Pazartesi günü açıklanacak.

    ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.

        15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

        Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi.

        Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.

        Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tesla Türkiye’de 10 ile kuracak
        Haberler Memurlar Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman belli olacak? MEB 15 bin öğretmen ataması sonucu sorgulama ekranı!
            SON DAKİKA