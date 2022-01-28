Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman belli olacak? MEB 15 bin öğretmen ataması sonucu sorgulama ekranı ne zaman erişime açılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik mesleğini sürdürmek isteyenlerin sözleşmeli öğretmenlik ataması konusunda merak ettiği tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayınlanan takvime göre atama sonuçları 31 Ocak Pazartesi günü açıklanacak.
ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.