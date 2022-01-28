Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine sözleşmeli er alımı yapılıyor. Adaylar başvuru sonuçları ve resmi duyuruya dair bilgileri merak ediyordu. Bakanlıktan konu hakkında detaylı bir açıklama yapıldı. Peki, MSB sözleşmeli er alımı ne zaman yapılacak? Sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...