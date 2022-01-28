Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine sözleşmeli er alımı yapılıyor. Adaylar başvuru sonuçları ve resmi duyuruya dair bilgileri merak ediyordu. Bakanlıktan konu hakkında detaylı bir açıklama yapıldı. Peki, MSB sözleşmeli er alımı ne zaman yapılacak? Sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 02 Şubat - 04 Mart 2022 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecek.
SEÇİM AŞAMALARI NASIL OLACAK?
Sözleşmeli er temininde seçim aşamaları;
a. Evrak Kabul,
b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),
c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)),
ç. Mülakat,
d. Hastane sevk aşamalarından oluşacak.