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    • Memurlar
    • 28.01.2022 08:59
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    • 28.01.2022 08:59
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    MSB sözleşmeli er alımı ne zaman yapılacak? Sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir?

    Sözleşmeli er alımıyla ilgili detaylar adaylar tarafından merakla bekleniyordu ve önemli bir açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvurularıyla ilgili önemli bir açıklama paylaşıldı. Peki, MSB sözleşmeli er alımı ne zaman yapılacak? Sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir? İşte bilinmesi gereken kapsamlı tüm bilgiler...

    MSB sözleşmeli er alımı ne zaman yapılacak? Sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir?

    Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine sözleşmeli er alımı yapılıyor. Adaylar başvuru sonuçları ve resmi duyuruya dair bilgileri merak ediyordu. Bakanlıktan konu hakkında detaylı bir açıklama yapıldı. Peki, MSB sözleşmeli er alımı ne zaman yapılacak? Sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 02 Şubat - 04 Mart 2022 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecek.

    SEÇİM AŞAMALARI NASIL OLACAK?

    Sözleşmeli er temininde seçim aşamaları;

    a. Evrak Kabul,

    b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

    c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)),

    ç. Mülakat,

    d. Hastane sevk aşamalarından oluşacak.
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