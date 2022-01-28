Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı 2022 başvuru şartları! JGK 104 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 4 farklı ünvanda sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını duyurdu ve başvurular da bugün itibariyle alınmaya başlandı. İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler...
JGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Jandarma Genel Komutanlığında Tablo-1'deki yazılı kadrolara "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi), Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla (4) unvanda (104) sözleşmeli personel temin edilecektir. Başvurular 28 Ocak – 13 Şubat 2022 tarihleri arasında internet ortamında alınacaktır. Sınav günü, yeri ve esasları ile diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak.
c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (13 Şubat 2022)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,