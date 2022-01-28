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    • 28.01.2022 15:16
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    • 28.01.2022 15:34
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    2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2022 kaç TL ödenecek? Bedelli askerlik sevk tarihleri…

    Vatani görevini yapmayı sabırsızlıkla bekleyenler için bugün bedelli askerlik yerleri açıklandı ve hemen ardından 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan er sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki Bedelli askerlik ücreti 2022 kaç TL ödenecek? Ayrıca 2022 yılının bedelli askerlik sevk tarihleri de belli oldu. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

    2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2022 kaç TL ödenecek? Bedelli askerlik sevk tarihleri nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Vatani görevini yapmak için merakla ve heyecanla bekleyen kişiler için MSB'den haber geldi ve er sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı ve sonrasında bedelli askerlik ücreti araştırma konusu oldu. İşte detaylar...

    2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

    2019 Temmuz'da 33 bin 230 olan bedelli askerlik ücreti, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, 2022 bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre 2022'nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL olacak.

    BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

    03 Şubat 2022
    02-03 Şubat 2022
    03 Mart 2022
    02-03 Mart 2022
    31 Mart 2022
    30-31 Mart 2022
    12 Mayıs 2022
    11-12 Mayıs 2022
    09 Haziran 2022
    08-09 Haziran 2022
    21 Temmuz 2022
    20-21 Temmuz 2022

        18 Ağustos 202217-18 Ağustos 2022
        15 Eylül 2022
        14-15 Eylül 2022
        13 Ekim 2022
        12-13 Ekim 2022
        10 Kasım 2022
        09-10 Kasım 2022
        08 Aralık 2022
        07-08 Aralık 2022

        Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

        a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

        b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,

        c. Test sonucunda, negatif çıkanlar aynı gün içinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

        ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar, test tarihinden itibaren 2 (iki) günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler ile sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar; müteakip celp ve sevk döneminde yeniden Kovid-19 testlerini yaptırarak sevke tabi tutulacaklarından askerlik şubelerine başvurarak bir sonraki celp ve sevk dönemine sevklerinin planlanmasını sağlayacaklar,

        d. Ancak; sevk tarihleri içinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki 1 (bir) gün içinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

        e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

        f. Birliğe katılış esnasında, yükümlüler sevk belgeleri ile Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının e-Nabız üzerinden çıktısı alınarak katılış yapacaklar,

        g. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

        2021 yılında sevke tabi iken, Kovid-19 salgını veya yasal mazeretleri nedeniyle 2022 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 2'nci maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır. Bunlar da 4'üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.

        Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır. Bunlardan yasal mazeret beyan etmeyenler 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak ve bu yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

            Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

            Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

            Yükümlüler bu duyuru metnine msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.

            7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
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