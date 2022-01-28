2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2022 kaç TL ödenecek? Bedelli askerlik sevk tarihleri nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Vatani görevini yapmak için merakla ve heyecanla bekleyen kişiler için MSB'den haber geldi ve er sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı ve sonrasında bedelli askerlik ücreti araştırma konusu oldu. İşte detaylar...
2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
2019 Temmuz'da 33 bin 230 olan bedelli askerlik ücreti, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, 2022 bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre 2022'nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL olacak.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
03 Şubat 2022
02-03 Şubat 2022
03 Mart 2022
02-03 Mart 2022
31 Mart 2022
30-31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
11-12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
08-09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
20-21 Temmuz 2022