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    • Memurlar
    • 27.01.2022 12:04
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    • 27.01.2022 12:04
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    Ve sonunda başladı! KPSS şartsız 6.000 TL-8.000 TL maaşla belediye kamu personeli alımı başvuru ekranı, şartları ve kadrolar...

    KPSS koşulsuz 6.000 TL ve 8.000 TL maaşla belediye kamu personeli alımı amacıyla adaylar araştırma yapıyor. Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımı uygulanacağı açıklandı. KPSS puan koşulu aranmadan belediyeler bünyesindeki firmalar ve firmalara oluşturulan alımlarda müracaatlar bugün alınmaya başladı. Bir hayli insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Fakat bu o kadar da yalın değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir? KPSS koşulu aranmadan belediye kamu işçisi alım ilanları ve müracaat şartları sayfamızda yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ve sonunda başladı! KPSS şartsız 6.000 TL maaşla personel alımı...

    Farklı illerde belediyeler bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel alımı uygulanacağı açıklandı. Belediye'de işe nasıl girilir? Sorusu vatandaşlar doğrultusundan merak edilir. Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu memur olarak çalışılabilir. Bu işlerin bazılarında KPSS koşulu aranırken kimilerinde ise KPSS koşulu bulunmamaktadır. Peki, belediyede işe nasıl girilir? KPSS koşulu aranmadan belediye kamu işçisi alım ilanları ve müracaat şartları sayfamızda yer alıyor. İşte KPSS koşulsuz 6.000 TL ve 8.000 TL maaşla belediye kamu personeli alımı müracaat ekranı, şartları ve kadrolar...

    KPSS ŞARTSIZ 6.000 TL-8.000 TL MAAŞLA BELEDİYE KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURU EKRANI, ŞARTLARI VE KADROLAR...

    ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

    47 MEMUR ALACAK ( 31 Ocak - 11 Şubat)

    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

    1 İLAN İPTAL OLDU ( 27 Ocak - 28 Ocak)

    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    2 ESKİ HüKüMLÜ İŞÇİ ALACAK ( 27 Ocak - 31 Ocak)

    BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 16 Şubat - 25 Şubat)

    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

    49 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)

    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

    21 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)

    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

    80 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Ocak - 2 Eylül)

    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

    36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

    7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

    İPTAL İLANI ( 25 Ocak - 4 Şubat)

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

    5 ENGELLİ VE 27 ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN İŞÇİ ALACAK ( 24 Ocak - 28 Ocak)

    DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    52 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 24 Ocak - 28 Ocak)

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

    22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 1 Şubat - 7 Şubat)

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

    1 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 24 Ocak - 28 Ocak)

    ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

    3 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 24 Ocak - 28 Ocak)

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK ( 1 Şubat - 28 Şubat)

    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

    2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 20 Ocak - 27 Ocak)

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

    299 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 20 Ocak - 3 Şubat)

    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    74 ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY İŞÇİ ALIM İLANI ( 24 Ocak - 28 Ocak)

        DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

        48 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 19 Ocak - 2 Şubat)

        BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI İPTAL İLANI ( 31 Ocak - 4 Şubat)

        AYDINDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK ( 22 Şubat - 25 Şubat)

        KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

        İPTAL İLANI ( 18 Ocak - 28 Ocak)

        ELBEYLİ (KİLİS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK ( 25 Şubat - 1 Mart)

        SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

        3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 Ocak - 1 Şubat)

        BARTIN ÜNİVERSİTESİ

        1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 Ocak - 1 Şubat)

        AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

        10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 24 Ocak - 14 Şubat)

        YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

        1 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 17 Ocak - 31 Ocak)

        YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

        5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 17 Ocak - 31 Ocak)

        17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 31 Ocak - 7 Şubat)

        ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

        25 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 17 Ocak - 31 Ocak)

        ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

        3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 17 Ocak - 31 Ocak)

        GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

        31 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ocak - 4 Şubat)

        İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

        17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 14 Ocak - 28 Ocak)

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

        30 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 24 Ocak - 4 Şubat)

        ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

        116 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 13 Ocak - 27 Ocak)

        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

        32 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 13 Ocak - 27 Ocak)

        SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI

        29 PERSONEL ALACAK ( 17 Ocak - 1 Şubat)

        SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

        DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI ( 8 Ocak - 3 Şubat)

        KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        12 İTFAİYE ERİ ALACAK ( 14 Şubat - 18 Şubat)

        KUMLUCA (ANTALYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        10 ADET ZABITA MEMURU ( 14 Şubat - 16 Şubat)

        SERHAT KALKINMA AJANSI

        3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL (UZMAN) ALACAK ( 21 Ocak - 8 Şubat)

        BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        2 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 31 Ocak - 4 Şubat)

        SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

        25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK ( 31 Aralık - 3 Şubat)

        MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

        20 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 31 Aralık - 14 Şubat)

        SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

        10 AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 17 Ocak - 1 Şubat)

        ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

        2 DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 3 Ocak - 4 Şubat)


        ADALET BAKANLIĞI

        22 TEKNİSYEN VE GEMİ ADAMI ALINACAKTIR. ( 17 Ocak - 31 Ocak)

        ADALET BAKANLIĞI

        150 İDARE MEMURU ALINACAKTIR. ( 17 Ocak - 31 Ocak)

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            KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

            İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

            - Türk vatandaşı olmak.

            - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

            - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

            - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

            - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

            - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

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            Haberler Memurlar Ve sonunda başladı! KPSS şartsız 6.000 TL-8.000 TL maaşla belediye kamu personeli alımı başvuru ekranı, şartları ve kadrolar...
                SON DAKİKA