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    • Memurlar
    • 28.01.2022 11:44
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    • 28.01.2022 11:44
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    GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB gençlik çalışanı, yurt yönetim personeli başvuruları bitti mi?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2022 yılında spor uzmanı, gençlik çalışanı, yurt yönetim memuru ve psikolog alımı için başvuruları 24 Ocak'ta almaya başladı. Başvuru döneminde sona gelinmesine az bir süre kala henü başvuruda bulunmamış adaylar GSB gençlik çalışanı, yurt yönetim personeli başvuruları ne zaman bitecek? GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte başvurular hakkında detaylar...

    GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    GSB personel alımı için başvurularda sona geliniyor. 2022 yılında GSB bünyesine sözleşmeli olarak 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli istihdam edilecek. GSB personel alımı başvuruları isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Toplamda 1.575 personelin alınacak. İlk etapta bu 4 unvanda alımlar gerçekleştiriliyor. Peki GSB gençlik çalışanı, yurt yönetim personeli başvuruları ne zaman bitecek? GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    GSB GENÇLİK ÇALIŞANI, YURT YÖNETİM PERSONELİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başvuruların henüz başındayken, "Başvurular 24 Ocak-28 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

    Yurt Yönetim Personeli başvuruları 31 Ocak 2022 – 04 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.

    Gençlik Çalışanı, Spor Uzmanı ve Psikolog başvuruları ise 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

    GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    GSB personel alımı başvuru sonuç tarihi henüz duyurulmadı. Son dakika açıklamalar geldikçe haberimizde yer verilecektir. 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alımı başvuru detayları kılavuzlarda bulunmaktadır.

    GENÇLİK ÇALIŞANI, SPOR UZMANI VE PSİKOLOG BAŞVURU EKRANI

    SPOR UZMANI, GENÇLİK ÇALIŞANI VE PSİKOLOG ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

    YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

        GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog alımı başvuru şartları şöyle;

        A- Genel Şartlar

        1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

        2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        3) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden Spor Uzmanı ve Psikolog pozisyonları için en az 60 (altmış) puan, Gençlik Çalışanı pozisyonu için en az 50 (elli) puan almış olmak,

        4) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

        5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

        6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

        7) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

        8) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

        9) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

        Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli başvuru şartları ise şöyle olacak;

        1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

        2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

        4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

        5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

        6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

        7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

        8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

        9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

        10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

        - Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

        - Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

        - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

        - Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
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        Haberler Memurlar GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB gençlik çalışanı, yurt yönetim personeli başvuruları bitti mi?
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