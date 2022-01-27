GSB personel alımı için başvurularda sona geliniyor. 2022 yılında GSB bünyesine sözleşmeli olarak 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli istihdam edilecek. GSB personel alımı başvuruları isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Toplamda 1.575 personelin alınacak. İlk etapta bu 4 unvanda alımlar gerçekleştiriliyor. Peki GSB gençlik çalışanı, yurt yönetim personeli başvuruları ne zaman bitecek? GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
GSB GENÇLİK ÇALIŞANI, YURT YÖNETİM PERSONELİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başvuruların henüz başındayken, "Başvurular 24 Ocak-28 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak." açıklamasında bulunmuştu.
Yurt Yönetim Personeli başvuruları 31 Ocak 2022 – 04 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.
Gençlik Çalışanı, Spor Uzmanı ve Psikolog başvuruları ise 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB personel alımı başvuru sonuç tarihi henüz duyurulmadı. Son dakika açıklamalar geldikçe haberimizde yer verilecektir. 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alımı başvuru detayları kılavuzlarda bulunmaktadır.
GENÇLİK ÇALIŞANI, SPOR UZMANI VE PSİKOLOG BAŞVURU EKRANI
SPOR UZMANI, GENÇLİK ÇALIŞANI VE PSİKOLOG ALIMI BAŞVURU KILAVUZU
YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU