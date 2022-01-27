4D kamu taşeron işçi maaşları 2022 ek zam dahil kaç TL oldu? 28 Ocak Cuma ilave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

13 GÜN ÜZERİNDEN

En düşük ikramiye, asgari ücret üzerinden yapılan hesapla 2 bin 168 lira olacak. Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az 8 bin 672 lira geçmiş olacak. Brüt maaşı 6 bin lira olana yarın 2 bin 2600 lira, toplamda ise 10 bin 400 lira, brüt maaşı 10 bin lira olana yarın 4 bin 330 lira, toplamda ise 17 bin 300 lira yıllık ödeme yapılacak.

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.