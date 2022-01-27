4D kamu taşeron işçi maaşları 2022 ek zam dahil kaç TL oldu? 28 Ocak Cuma ilave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

İşçiler tarafından 2022 yılı 1. taksit tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı (1.taksit) 28 Ocak'ta hesaplara yatacak. Bilindiği üzere kamu işçilerine ödenen ilave tediyeler 52 günlük oluyor ve iki taksitte ödeniyor. 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçiler de dahil oluyor. Peki, 28 Ocak ilave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? 4D kamu taşeron işçi maaşları 2022 ek zam dahil kaç TL oldu? İlave tediye 2. taksit ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 28 Ocak'ta diğer yarısı da 29 Nisan'da verilecek.
Maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek.
KAMU İŞÇİLERİ HER YIL 52 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE ALIYOR
Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor.
İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2 TAKSİTTE YAPILIYOR
26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor.