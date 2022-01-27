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    • Memurlar
    • 28.01.2022 11:37
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    • 28.01.2022 11:38
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    4D kamu taşeron işçi maaşları 2022 ek zam dahil kaç TL oldu? 28 Ocak Cuma ilave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

    Şubat ayına artık günler kala birlikte tediye ödemelerinin yapılacağı tarih yüz binlerce kişinin en merak ettiği konulardan birisi oldu. Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih açıklandı. Ortalama 700 bin kişiyi ilgilendiren bu ödemeyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. 1. taksit ödemeleri 28 Ocak Cuma günü hesaplara yatacak. Peki, 28 Ocak Cuma ilave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? 4D kamu taşeron işçi maaşları 2022 ek zam dahil kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    28 Ocak ilave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

    İşçiler tarafından 2022 yılı 1. taksit tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı (1.taksit) 28 Ocak'ta hesaplara yatacak. Bilindiği üzere kamu işçilerine ödenen ilave tediyeler 52 günlük oluyor ve iki taksitte ödeniyor. 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçiler de dahil oluyor. Peki, 28 Ocak ilave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? 4D kamu taşeron işçi maaşları 2022 ek zam dahil kaç TL oldu? İlave tediye 2. taksit ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 28 Ocak'ta diğer yarısı da 29 Nisan'da verilecek.

    Maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek.

    KAMU İŞÇİLERİ HER YIL 52 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE ALIYOR

    Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor.

    İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2 TAKSİTTE YAPILIYOR

    26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor.



        İLAVE TEDİYE HESAPLAMA NASIL HESAPLANIYOR

        Normal şartlarda ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Buna göre de brüt olarak hesaplanan tediye (ikramiye) bu kesintilerden sonra net olarak işçilere ödeniyor. Ancak bu yıl farklı bir durum söz konusu.

        BÜTÜN MAAŞLARA VERGİ İSTİSNASI GELDİ

        Asgari ücretten damga ve gelir vergisi kaldırıldı. Aynı zamanda tam maaşlardan asgari ücret kadar kısmı vergiden istisna tutuldu.

        Bu durumda asgari ücretten fazla maaş alanlar açısından da gelir vergisi kaldırılmış oldu. Tediye ödemeleri hesaplanırken vergi kesintileri yapılmadığında toplada 1.160 lirayı geçen bir kazanç da ortaya çıkmış olacak.

        13 GÜN ÜZERİNDEN

        En düşük ikramiye, asgari ücret üzerinden yapılan hesapla 2 bin 168 lira olacak. Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az 8 bin 672 lira geçmiş olacak. Brüt maaşı 6 bin lira olana yarın 2 bin 2600 lira, toplamda ise 10 bin 400 lira, brüt maaşı 10 bin lira olana yarın 4 bin 330 lira, toplamda ise 17 bin 300 lira yıllık ödeme yapılacak.

        TEDİYE NE DEMEK?

        İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

        İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

        Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

        Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

        İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

        İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.

        6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

        Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

        Kamu iktisadi teşekkülleri,

        Genel ve katma bütçeli kurumlar,

        Özel bütçeli idareler,

        Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.



            KAMU ÇALIŞANINA ZAM MÜJDESİ!

            Uzun süredir gündemdeydi. Kamu işçileri ek zam yapılmasını bekliyordu. Dün Türk-İş'ten zam sinyali gelmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay yatığı açıklamada kamu işçilerine yüzde 2.5 ek zam yapılmasının beklendiğini duyurmuştu. Atalay, devlet işçilerine de memurlara yapıldığı gibi ilave zam yapılacağını belirterek, "Memur emeklileri ve memurlara 2,5 puan ilave zam yapıldı. Aynısını bize de verecekler. Bu akşam ya da yarın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili açıklama yapar. ifadelerini kullandı.

            Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında kamu işçisine ek zam müjdesi verdi. Erdoğan, "Bir müjde de işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 ilave ediyoruz" dedi. "Altını çizerek söylüyorum yıllık değil, 6 aylık dilim için memur ve emeklilerimizin gelirlerinde yüzde 31 artış sağladık. Asgari ücret düzeyindeki gelirlerin vergi dışı kalmasıyla elde edilen yaklaşık 300 liralık ilaveyle birlikte bu destek oranı daha da yukarıya çıkıyor. Böylece memur ve emeklilerimize ciddi bir ilave sosyal destek vermiş olduk. Ayrıca 67 liradan aldığımız ve 1500 liraya kadar çıkardığımız.... Burası çok önemli, hani bazen diyorlar 'Ne verdiniz filan' diye. 67 liradan başladı, 1500 liraya kadar çıkardığımız en düşük emekli aylığını 2 bin 500 liraya yükselttik. Bu açıdan baktığımızda kimi emeklilerimizin maaşlarındaki artış oranı enflasyonun çok üzerine çıkarak, yüzde 60'ları buldu.

            "HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

            Şimdi burada bir müjde vereyim, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5'lik bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz. İşçilerimizin alın terinin karşılığı olan ücretlerini enflasyonun üstünde bir sosyal destekle yükseltmek boynumuzun borcudur. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. Özel sektörün de kendi çalışanları için benzer bir iyileştirmeye gideceğine inanıyorum. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

            EMEKLİ İÇİN DE EK ZAM TALEBİ

            Memur, memur emeklisi ve kamu işçisine yapılan ek zammın ardında SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarına ilave zam yapılmasını bekliyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada kamu işçilerine yapılan ek zammın yeterli olmadığının, Bağ-Kur ve işçi emeklisine de ek zam verilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu yönde çalışmalar olduğunu belirtti.

            KİMİN MAAŞI NE KADAR DEĞİŞECEK?

            Ek zam ile ilgili canlı yayınında açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı: "Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden dolayı bir zam almaktaydılar. Toplu sözleşmeler gerçekleşti 2022'nin 1'inci 6 ayı için yüzde 2.5 zam artı enflasyon farkı yansıtılacaktı.

            "5 BİN 558 LİRAYA YÜKSELDİ"

            4 bin 588 lira 47 kuruş bir iyileştirme almışlardı. Yüzde 27'lik zammı da aldılar ve maaşları 5 bin 423 liraya yükseldi. Yüzde 2.5'lik zammı da kamu işçileri talep etti. Böylelikle kamu işçilerinin maaşı yüzde 2.5 zammı kendilerine verilerek 5 bin 558 lira 86 kuruşa gelmiş oldu.

            Kamu işçileri yani kamuda sözleşmeli çalışanlar bu zamdan yararlanacaklar. Sivil toplum kuruluşları ve emekli dernekleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılmasını talep ediyor.

            Yarın yüzde 2.5'lik zam işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yansıyabilir. Memur ve memur emeklileri aldı, kamu işçileri aldı ve zammı diğer çalışanlara göre düşük kalan işçi emeklileri var. 2022 yılının 1'inci altı aylık döneminde kamu işçilerinin maaş zammı yüzde 29.67 seviyesine gelmiş oldu."
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            Haberler Memurlar 4D kamu taşeron işçi maaşları 2022 ek zam dahil kaç TL oldu? 28 Ocak Cuma ilave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?
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