Şubat ayına artık günler kala birlikte tediye ödemelerinin yapılacağı tarih yüz binlerce kişinin en merak ettiği konulardan birisi oldu. Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih açıklandı. Ortalama 700 bin kişiyi ilgilendiren bu ödemeyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. 1. taksit ödemeleri 28 Ocak Cuma günü hesaplara yatacak. Peki, 28 Ocak Cuma ilave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? 4D kamu taşeron işçi maaşları 2022 ek zam dahil kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 28 Ocak'ta diğer yarısı da 29 Nisan'da verilecek.
Maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek.
KAMU İŞÇİLERİ HER YIL 52 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE ALIYOR
Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor.
İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2 TAKSİTTE YAPILIYOR
26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor.