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    • Memurlar
    • 27.01.2022 19:10
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    • 27.01.2022 19:10
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    2022 Jandarma 10 bin bekçi alımı son dakika! Jandarma bekçi alımı şartları nedir? EGM JGM Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?

    Bekçi alımına ilişkin son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alımı yapacağını duyurmasının ardından, bekçi adayları büyük bir heyecana kapıldı. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar bekçi alımlarına başvuru yapmak istiyor. Peki, bekçi alımı ne zaman, bekçi alımı 2022 şartları nelerdir? Bekçi alımı 2022 başvuru tarihi belli mi? Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 Jandarma 10 bin bekçi alımı son dakika!

    Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde bekçi alımı başvuruları ne zaman, ne kadar bekçi alımı yapılacak soruları son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 10 bin yeni bekçi alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, bekçi alımı ne zaman, bekçi alımı 2022 şartları nelerdir? Bekçi alımı 2022 başvuru tarihi belli mi? Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bekçi alımlarıyla ilgili ayrıntılar...

    BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN, BAŞVURU TARİHİ BELLİ Mİ?

    Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak bekçi alımı ile ilgili bir duyuru henüz yayımlanmadı.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    2022 bekçi alımı şartları ilan yayımlanmadığından henüz belli olmadı, ama geçmiş zamanlarda bekçi alımında şu şartlar istenmişti.

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        En az 167 cm boyunda olmak,

        Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

        Kamu haklarından mahrum olmamak,

        Kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

        Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.
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        Haberler Memurlar 2022 Jandarma 10 bin bekçi alımı son dakika! Jandarma bekçi alımı şartları nedir? EGM JGM Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?
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