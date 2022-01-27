2022 Jandarma 10 bin bekçi alımı son dakika! Jandarma bekçi alımı şartları nedir? EGM JGM Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?

Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde bekçi alımı başvuruları ne zaman, ne kadar bekçi alımı yapılacak soruları son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 10 bin yeni bekçi alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, bekçi alımı ne zaman, bekçi alımı 2022 şartları nelerdir? Bekçi alımı 2022 başvuru tarihi belli mi? Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bekçi alımlarıyla ilgili ayrıntılar...
BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN, BAŞVURU TARİHİ BELLİ Mİ?
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak bekçi alımı ile ilgili bir duyuru henüz yayımlanmadı.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
2022 bekçi alımı şartları ilan yayımlanmadığından henüz belli olmadı, ama geçmiş zamanlarda bekçi alımında şu şartlar istenmişti.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Askerlik ödevini bitirmiş olmak,