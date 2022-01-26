Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alımı yapacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 80 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin büro personeli, destek personeli, sağlık personeli gibi pozisyonlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına başvuru için bilgiler

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

1.3. 2020 KPSS Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93, Lise ve Dengi mezunları için KPSS/P94 puanına sahip olmak.

1.4. Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.

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