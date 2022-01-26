Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 26.01.2022 12:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2022 12:38
    ABONE OL

    MSB personel temin: Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 sözleşmeli er başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

    MSB personel temin sayfasından sözleşmeli er başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvurularıyla ilgili önemli bir açıklama paylaşıldı. Peki, sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 sözleşmeli er başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? İşte bilinmesi gereken bilgiler...

    Sözleşmeli er başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

    Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine sözleşmeli er alımı yapılıyor. Adaylar başvuru sonuçları ve resmi duyuruya dair bilgileri merak ediyordu. Bakanlıktan konu hakkında detaylı bir açıklama yapıldı. Peki, sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 sözleşmeli er başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? İşte MSB personel temin hakkında kapsamlı bilgi...

    SÖZLEŞMELİ ER ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 02 Şubat - 04 Mart 2022 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecek.

    SEÇİM AŞAMALARI NASIL OLACAK?

    Sözleşmeli er temininde seçim aşamaları;

    a. Evrak Kabul,

    b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

    c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)),

    ç. Mülakat,

    d. Hastane sevk aşamalarından oluşacak.
        Duyduğum en terbiyesiz açıklamalardan biri
        Haberler Memurlar MSB personel temin: Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 sözleşmeli er başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?
            SON DAKİKA