MSB personel temin: Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 sözleşmeli er başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine sözleşmeli er alımı yapılıyor. Adaylar başvuru sonuçları ve resmi duyuruya dair bilgileri merak ediyordu. Bakanlıktan konu hakkında detaylı bir açıklama yapıldı. Peki, sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 sözleşmeli er başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? İşte MSB personel temin hakkında kapsamlı bilgi...