MEB son dakika: Öğretmen tazminatları ne kadar zamlanacak? 2022 ücretli öğretmen, başöğretmen tazminat ücreti kaç TL oldu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından öğretmen tazminat ücretlerine dair son dakika açıklamada bulundu. Bakan Özer; "Kariyer basamaklarında ilerleyen öğretmenlerimizin eğitim öğretim tazminatlarında da artış yapılacak." ifadelerini kullanırken, tazminatlardaki artış oranının yüzde 120 olacağını belirtti. Peki, öğretmen tazminatları ne kadar zamlanacak? 2022 ücretli öğretmen, başöğretmen tazminat ücreti kaç TL oldu? İşte detaylar!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şubat ayında çıkacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detaylarını anlattı.
ÖĞRETMENLERİN KAT ETTİKLERİ MESAFE ÖDÜLLENDİRİLECEK
Bu kanun öğretmenlerimizin özlük haklarıyla birlikte onların mesleki gelişimlerini de destekleyerek çok önemli iyileştirmeler sağlıyor. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak tanımlanmış olacak. Gelişim temelli bir sistem içinde öğretmenlik süreci adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik olarak yapılandırılıyor. Kanunla öğretmenlerimizin mesleklerinde bireysel olarak kat ettikleri mesafe adlandırılmış ve ödüllendirilmiş olacak.
HİYERARŞİ YOK
Kariyer basamakları öğretmenlerimiz arasında bir hiyerarşi anlamına asla gelmiyor. Bir basamaktaki öğretmenimiz, diğer basamaktaki öğretmenimizin astı ya da üstü konumunda olmayacak.