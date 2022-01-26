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    • Memurlar
    • 26.01.2022 23:40
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    • 26.01.2022 23:52
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    Kamu işçilerine ek zam yapılacak mı? 2022 4D'li kamu işçisi Ocak ayı ek zam dahil maaşları kaç TL oldu? Kamu işçileri kimlerdir?

    Kamu işçilerinin gözü kulağı ilave zam haberlerindeydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında kamu işçilerine son dakika müjdesini duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Toplu sözleşme zammı üzerine yüzde 2,5 ilave ediyoruz." dedi. Peki, Kamu işçi maaşlarına ek zam yapılacak mı? Kamu işçilerine yüzde 2,5 ek zam ne zaman yatacak? Kamu işçileri kimlerdir? İşte detaylar!

    Kamu işçilerinin maaşlarına ek zam yapılacak mı? Kamu işçilerine yüzde 2,5 ek zam ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu!

    Memur ve emeklilere yüzde 2,5 oranında ilave zam yapılmasının ardından kamu işçileri kendi maaşlarında ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayın programında kamu işçilerine müjdeli haber verdi. Erdoğan, "Toplu sözleşme zammı üzerine yüzde 2,5 ilave ediyoruz." açıklamasında bulundu. Peki, Kamu işçilerine ek zam yapılacak mı? Kamu işçilerine yüzde 2,5 ek zam ne zaman yatacak? Kamu işçileri kimlerdir? İşte detaylar!

    Başkan Erdoğan;

    "En düşük emekli aylığını 2500 liraya kadar çıkardık. Burada bir müjde de sizin de sormanız üzerine söylüyorum. İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde iki buçukluk bir artış daha ilave ediyoruz. 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gerekli düzenleme kısa sürede yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

    İLK 6 AY YÜZDE 12 ZAM YAPILMIŞTI

    Hükümet ve işçi konfederasyonları arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde 11 Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.

        KAMU İŞÇİLERİ KİMLERDİR?

        Kamu işçileri, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. Kamu görevlisi kavramı, kamu kesiminde çalışan, hukuki durumları birbirinden farklı tüm görevlileri kapsamakta. Tüm kamu hizmeti görevlilerini "memur" kavramı altında yer almakta. Her kamu görevlisi, memur değildir. Kamu görevlilerinin memur sayılabilmesi için, 657 sayılı yasanın 1'inci maddesinde sayılan kurumlardan aylık almak suretiyle asli ve sürekli olarak görev yapması ve atama ile göreve getirilmiş olması gerekir.

        KAMU İŞÇİSİ KİMLERİ KAPSAR?

        657 Sayılı Kanun'a tabi olan memur personeli; 2914 sayılı YÖK Personel Kanunu'na tabi ÖĞRETİM ELEMENLARINI, 2802 Sayılı Kanun'a tabi HAKİM VE SAVCILARI, 926 Sayılı Kanun'a tabi ASKERİ PERSONELİ, 399 Sayılı Kararname'ye tabi KADROLU ve SÖZLEŞMELİ personeli, sözleşmeli çalışan ÖĞRETMENLERİ ve SAĞLIK PERSONELİNİ kapsar. Mevzuata göre; 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldığından 2011 yılından başlamak üzere Devlet memurları için sicil raporu doldurulmayacaktır. Geçmiş yıllara ait sicil raporlarının, 1/1/2011 tarihinden başlamak üzere beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir. 657 sayılı Kanun dışındaki kanunlarda yer alan sicil ve değerlendirmeye ilişkin hükümlerde bir değişiklik yapılmadığından bu hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir. Diğer kanunların sicil konusunda 657 sayılı Kanuna atıf yapan hükümlerinin uygulama imkanı kalmadığından bu hükümler uyarınca işlem yapılmaması gerekmektedir.
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            SON DAKİKA