Kamu işçilerine ek zam yapılacak mı? 2022 4D'li kamu işçisi Ocak ayı ek zam dahil maaşları kaç TL oldu? Kamu işçileri kimlerdir?

Memur ve emeklilere yüzde 2,5 oranında ilave zam yapılmasının ardından kamu işçileri kendi maaşlarında ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayın programında kamu işçilerine müjdeli haber verdi. Erdoğan, "Toplu sözleşme zammı üzerine yüzde 2,5 ilave ediyoruz." açıklamasında bulundu. Peki, Kamu işçilerine ek zam yapılacak mı? Kamu işçilerine yüzde 2,5 ek zam ne zaman yatacak? Kamu işçileri kimlerdir? İşte detaylar!
Başkan Erdoğan;
"En düşük emekli aylığını 2500 liraya kadar çıkardık. Burada bir müjde de sizin de sormanız üzerine söylüyorum. İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde iki buçukluk bir artış daha ilave ediyoruz. 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gerekli düzenleme kısa sürede yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.
İLK 6 AY YÜZDE 12 ZAM YAPILMIŞTI
Hükümet ve işçi konfederasyonları arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde 11 Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.