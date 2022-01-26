Kamu işçilerine ek zam yapılacak mı? 2022 4D'li kamu işçisi Ocak ayı ek zam dahil maaşları kaç TL oldu? Kamu işçileri kimlerdir?

Başkan Erdoğan;

"En düşük emekli aylığını 2500 liraya kadar çıkardık. Burada bir müjde de sizin de sormanız üzerine söylüyorum. İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde iki buçukluk bir artış daha ilave ediyoruz. 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gerekli düzenleme kısa sürede yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.