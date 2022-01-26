Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 27.01.2022 11:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2022 11:17
    ABONE OL

    ASDEP sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları için açıklama bekleniyor. İlanda yer alan bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli alınacağı bilgisi paylaşılmıştı. 10-20 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak olan başvuruların sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceği araştırılıyor. Peki, Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? ASDEP sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte bilgiler...

    Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları heyecanla bekleniyor. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 4 bin 175 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci sona erdi. 10 Ocak tarihinde başlayan başvurular 20 Ocak Perşembe günü sona erdi. Bakanlık bünyesindeki bu alımların 1500'ü aile sosyal destek personeli olarak yapılacak. Peki, Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? ASDEP sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

    AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanağı henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    4 BİN 175 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK

    İlana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.

    Başvurular, 10-20 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapıldı.

        BAŞVURU ŞARTLARI

        A) Genel Şartlar:

        a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

        b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

        c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

        ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

        d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

        (Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu bot hesaplarla gündem değiştirmeye kalktı
        Haberler Memurlar ASDEP sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
            SON DAKİKA