ASDEP sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları heyecanla bekleniyor. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 4 bin 175 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci sona erdi. 10 Ocak tarihinde başlayan başvurular 20 Ocak Perşembe günü sona erdi. Bakanlık bünyesindeki bu alımların 1500'ü aile sosyal destek personeli olarak yapılacak. Peki, Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? ASDEP sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanağı henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
4 BİN 175 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK
İlana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.
Başvurular, 10-20 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapıldı.