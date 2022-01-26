56.000 TL ile çalışma fırsatı! İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! KPSS şartı var mı? Başvurular için aranan şartlar nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 17 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu ve başvuru tarihi, başvuru şartları da açıklandı? İşte merak edilen tüm detaylar...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını 31 Ocak 2022 – 07 Şubat 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edebilecekler.
Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunlu olacak. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU ŞARTLARI
Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,