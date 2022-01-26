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    • Memurlar
    • 26.01.2022 13:22
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    • 26.01.2022 13:22
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    56.000 TL ile çalışma fırsatı! İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! KPSS şartı var mı? Başvurular için aranan şartlar…

    56.000 TL ile çalışma fırsatını duyan yüzbinlerce kişi hemen detayları araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyenler güncel ilanları yakından takip ediyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine 17 sözleşmeli personel alımı başvuruları için az bir zaman kala KPSS şartının olup olmadığı merak edildi. İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    56.000 TL ile çalışma fırsatı!

    56.000 TL ile çalışma fırsatı! İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! KPSS şartı var mı? Başvurular için aranan şartlar nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 17 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu ve başvuru tarihi, başvuru şartları da açıklandı? İşte merak edilen tüm detaylar...

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar başvurularını 31 Ocak 2022 – 07 Şubat 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edebilecekler.

    Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunlu olacak. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU ŞARTLARI

    Genel Şartlar:

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

        ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

        d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

        e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        Başvuru için gerekli belgeler:

        a) Fotoğraflı özgeçmiş belgesi,

        b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge)

        c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğini belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

        - Özel sektörde çalışılan süreler için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü,

        - Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

        ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

        d) Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),

        e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığında belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunup başvuru yapabilen adaylar ve yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
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        Haberler Memurlar 56.000 TL ile çalışma fırsatı! İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! KPSS şartı var mı? Başvurular için aranan şartlar…
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