2022 ücretli öğretmen, başöğretmen tazminat ücreti kaç TL oldu? Öğretmen tazminatları ne kadar zamlanacak?

Milli Eğitim Baknı Mahmut Özer, öğretmenleri ilgilendiren son dakika açıklamada bulundu. Öğretmen tazminatlarında artış oranının yüzde 120 olduğunu duyurdu. Bakan Özer, "Kariyer basamaklarında ilerleyen öğretmenlerimizin eğitim öğretim tazminatlarında da artış yapılacak. Tazminatlarda uzman öğretmenler için yüzde 60 oranında, başöğretmenler içinse yüzde 120 oranında artış olacak." açıklamasında bulundu. Peki, öğretmen tazminatları ne kadar zamlanacak? Ücretli öğretmen tazminatı ne kadar olacak 2022? Başöğretmenlerin tazminat ücreti kaç TL olacak? İşte merak edilenler!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şubat ayında çıkacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detaylarını anlattı.
ÖĞRETMENLERİN KAT ETTİKLERİ MESAFE ÖDÜLLENDİRİLECEK
Bu kanun öğretmenlerimizin özlük haklarıyla birlikte onların mesleki gelişimlerini de destekleyerek çok önemli iyileştirmeler sağlıyor. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak tanımlanmış olacak. Gelişim temelli bir sistem içinde öğretmenlik süreci adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik olarak yapılandırılıyor. Kanunla öğretmenlerimizin mesleklerinde bireysel olarak kat ettikleri mesafe adlandırılmış ve ödüllendirilmiş olacak.
HİYERARŞİ YOK
Kariyer basamakları öğretmenlerimiz arasında bir hiyerarşi anlamına asla gelmiyor. Bir basamaktaki öğretmenimiz, diğer basamaktaki öğretmenimizin astı ya da üstü konumunda olmayacak.