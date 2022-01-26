2022 sözleşmeli er başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? MSB personel temin: Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı?

MSB personel temin sayfasından sözleşmeli er başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvurularıyla ilgili önemli bir açıklama paylaşıldı. Peki, sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 sözleşmeli er başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? İşte bilinmesi gereken bilgiler...