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    • Memurlar
    • 25.01.2022 12:43
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    • 25.01.2022 12:43
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    Uzman erbaşlıktan ayrılanlar ve ayrılacaklar dikkat! Kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayabilirler mi?

    Yüz binlerce memur, sendika üyeliği hakkında bazı sorulara cevap arıyor. Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na tabi olarak göreve başlayıp daha sonra bu görevlerinden ayrılanlar kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayabilir mi? İşte daha önce uzman erbaş olarak görev yapanlar ile Türk silahlı Kuvvetlerinde görev yapan binlerce uzman erbaşı ilgilendiren soruyu Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem cevapladı.

    FARUK ERDEM
    takvim.com.tr
    Uzman erbaşlıktan ayrılanlar ve ayrılacaklar dikkat!

    Yüz binlerce memur, sendika üyeliği hakkında bazı sorulara cevap arıyor. Uzman erbaşlıktan ayrılanlar ve ayrılacaklar dikkat. Uzman Erbaş Kanunu'na tabi olarak göreve başlayıp daha sonra bu görevlerinden ayrılanlar kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayıp başlayamayacaklarını merak ediyor.


    Türk silahlı Kuvvetlerinde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi olarak göreve başlayıp daha sonra bu görevlerinden ayrılanlar kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayabilir mi? TSK'nın görev yapan binlerce uzman erbaşı ilgilendiren sorunun cevabı haberimizde.

    2013 tarihinde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi olarak göreve başlayan ve 2015 tarihinde kendi isteği ile sözleşmesini fesh ederek görevden ayrılan kişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesi kapsamında Belediyelerde memur kadrosuna atanabilir mi?

    657 sayılı Kanununun 92'nci maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler..." hükmü bulunmaktadır.

    EN AZ YEDİ HİZMET YILI
    Ayrıca, 10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14'üncü maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesine "Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir." fıkrası eklenmiştir. Bu itibarla, 10/02/2016 tarihinden önce veya sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmış olduğuna bakılmaksızın 657 sayılı Kanunun 92'nci maddesine göre devlet memurluğu kadrolarına atanma talebinde bulunan bütün uzman erbaşların 3269 sayılı Kanunun 5'inci maddesi kapsamında olduğu, sözleşmesini fesheden ve asgari yedi yıl hizmet süresi bulunmayan ilgilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 92'nci maddesi kapsamında atanabilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

        BELEDİYELERDE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİKKAT!
        Belediyede 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli avukat olarak çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen daha sonra söz konusu idari işlemi yargıya taşıması üzerine İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olması durumunda personelin 2021 yılına ilişkin yıllık izninin verilmesi mümkün mü? Sabah memurlar sizlerden gelen soruları cevaplıyor?

        Bilindiği üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinde "217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir." hükmü yer almaktadır.

        Diğer taraftan, yargı organlarınca verilen kararların uygulanması zorunlu olup, ilgililer hakkında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin yargı organlarınca iptali üzerine, idari işlemlerin, esasen hiç vaki olmamış, dolayısıyla hukuken varlık kazanamamış sayıldıkları, bu hususun da iptal edilen işlemin yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren geçerli olduğu bilinmektedir. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde sözleşmesi 2021 yılında t feshedilen ilgilinin yıllık izinlerinin kullandırılması gerekmekte olup, mali haklarının ise idari işlemin tesis edildiği tarihinden itibaren iade edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

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        Haberler Memurlar Uzman erbaşlıktan ayrılanlar ve ayrılacaklar dikkat! Kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayabilirler mi?
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