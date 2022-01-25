Uzman erbaşlıktan ayrılanlar ve ayrılacaklar dikkat! Kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayabilirler mi?



Türk silahlı Kuvvetlerinde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi olarak göreve başlayıp daha sonra bu görevlerinden ayrılanlar kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayabilir mi? TSK'nın görev yapan binlerce uzman erbaşı ilgilendiren sorunun cevabı haberimizde.



2013 tarihinde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi olarak göreve başlayan ve 2015 tarihinde kendi isteği ile sözleşmesini fesh ederek görevden ayrılan kişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesi kapsamında Belediyelerde memur kadrosuna atanabilir mi?

657 sayılı Kanununun 92'nci maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler..." hükmü bulunmaktadır.