PÖH kadın alımı başvuru şartları nelerdir? 2022 PÖH kadın alımı olacak mı? Polis Özel Harekat olmanın genel şartları

2022 PÖH kadın alımı olacak mı? İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel bir birim olan özel harekat da görev almak isteyen kadınlar 2022 yılında alım yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Polis Özel Harekat olmanın genel şartlarının yanı sıra PÖH kadın alımı başvuru şartları da merak konusu oluyor. Peki Türk Polis Teşkilatı'ndan konuya dair resmi açıklama geldi mi, 2022 yılında PÖH için kadın alımı yapılacak mı, hangi nitelikler aranacak? İşte tüm bilgiler…
2022 PÖH KADIN ALIMI YAPILACAK MI?
2021'de kadın PÖH alımı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kadın Polis Özel Harekat alımına yönelik gelişme oldukça haberimizde yer verilecektir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce ''Artık dışardan özel harekat polisi almayacağız'' demişti. Bu nedenle özel harekat polisi olmak isteyenlerin önce polis olması, daha sonra meslek içinden yapılacak alımlarla özel harekat branşına geçme yöntemi ile PÖH olabilecek.
PÖH KADIN ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Kadınlar için henüz bir PÖH alımı açıklaması gelmediğinden şartlar da henüz kesinleşmedi. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.