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    • Memurlar
    • 24.01.2022 11:16
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    • 24.01.2022 11:16
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    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 52 kamu işçisi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kamu işçisi alım ilanı dikkat çekti.

    O kurum 52 kamu işçisi alımı yapacak

    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 52 kamu işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak kamu işçilerinin temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve baskıcı gibi pozisyonlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kamu işçisi alım ilanına başvuru için bilgiler
    BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
    - Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 24.01.2022 - 28.01.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
    - Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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