Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 52 kamu işçisi alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 52 kamu işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak kamu işçilerinin temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve baskıcı gibi pozisyonlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kamu işçisi alım ilanına başvuru için bilgiler

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

- Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 24.01.2022 - 28.01.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

- Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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