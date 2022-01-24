2022 PÖH kadın alımı olacak mı? PÖH kadın alımı başvuru şartları nelerdir? Polis Özel Harekat olmanın genel şartları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yüksek riskli bölgelerde çalışan ve özel eğitim alan personelden oluşan Polis Özel Harekat'a kadın alımının 2022 yılında yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Araştırmaların hız kazandığı şu günlerde merak edilenler haberimizde yer alıyor.
2022 PÖH KADIN ALIMI YAPILACAK MI?
2021'de kadın PÖH alımı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kadın Polis Özel Harekat alımına yönelik gelişme oldukça haberimizde yer verilecektir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce ''Artık dışardan özel harekat polisi almayacağız'' demişti. Bu nedenle özel harekat polisi olmak isteyenlerin önce polis olması, daha sonra meslek içinden yapılacak alımlarla özel harekat branşına geçme yöntemi ile PÖH olabilecek.
PÖH KADIN ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Kadınlar için henüz bir PÖH alımı açıklaması gelmediğinden şartlar da henüz kesinleşmedi. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.