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    • 23.01.2022 17:50
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    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 10 bin personel alımı başvuru şartları! Güvenlik, koruma, onarım...

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 yılında yapılacak işçi alımları yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyenler 10 bin personel alımı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı ve başvuruların ne zaman, nereden yapılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın bakım-onarım, güvenlik, koruma, temizlik gibi kadrolarına yapılacak olan alımlar noter huzurunda kura çekilişi ile gerçekleşecek. Peki 10 bin sağlık personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 yılı 10 bin sağlık personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın bakım-onarım, güvenlik, koruma, temizlik kadrolarına işçi alımı yapılacak ve detaylar merak edilerek yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Konuyla ilgili yönetmelik de yayınlandı, işte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili bilgiler...

    SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

    2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için henüz başvuru süreci başlamadı. Başvuruların mart ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    Resmi Gazete'de alımlar hakkında detaylara yer verildi. Buna göre alımlarda KPSS gibi sınav şartı aranmayacak. Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler doğrudan noter kurasıyla belirlenecek.

    Öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınacak.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklamada "16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YÖNETMELİĞİ

        Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak personellerin istihdamına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin bazı maddeleri şunlar;

        MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.

        "GEÇİCİ MADDE 10- (1) 2022 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınır."

        MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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