10 bin personel alımı başvuru şartları! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Güvenlik, koruma, onarım...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 yılında yapılacak işçi alımları yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyenler 10 bin personel alımı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı ve başvuruların ne zaman, nereden yapılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın bakım-onarım, güvenlik, koruma, temizlik gibi kadrolarına yapılacak olan alımlar noter huzurunda kura çekilişi ile gerçekleşecek. Peki 10 bin sağlık personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…
SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için henüz başvuru süreci başlamadı. Başvuruların mart ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Resmi Gazete'de alımlar hakkında detaylara yer verildi. Buna göre alımlarda KPSS gibi sınav şartı aranmayacak. Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler doğrudan noter kurasıyla belirlenecek.
Öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınacak.