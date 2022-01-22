İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu 4.500 TL maaşla çalışacak paketleme işçisi ilanları! İşte başvuru ekranı ve alım yapılacak iller

PAKETLEME İŞÇİSİ MESLEK KODU NEDİR?

Türk Meslekler sözlüğünde Paketleme işçisi mesleğinin meslek kodu 9321.15 olarak belirlenmiştir

İŞKUR GİRİŞ NASIL YAPILIR?

İŞKUR'un internet adresi https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden iş arayan ve işveren olarak vatandaşlar tercihlerine göre giriş yapabilirler. İŞKUR giriş işleminde üyelik gerekmemektedir. Kişiler e-devlet şifreleri ile sisteme girebilmektedirler.

İŞKUR İLANLARI NEREDE YAYINLANIYOR?

İŞKUR iş ilanları https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfasında yayınlanmaktadır. Kişiler bu sayfada tespit edilen arama menüsünden makul kriterleri belirleyerek iş ilanlarını filtreleyebilirler.

İŞKUR KAYIT NASIL YAPILIR?

Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak ya da şahsen Kurum ünitelerine müracaat ederek kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme amacıyla hem açık iş hem de iş arayan birey ile alakalı tam ve doğru bulguların bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile alakalı verileri tam ve doğru olarak yansıtmaları makul işe yerleştirilmelerinde olabildiğince önemlidir. Bu nedenle, lütfen bireysel, etkileşim, eğitim, meslek ve başka bulgularınızı tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Öz geçmişinizde eğitim ve meslek verileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.