İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu 4.500 TL maaşla çalışacak paketleme işçisi ilanları! İşte başvuru ekranı ve alım yapılacak iller

İŞKUR üzerinden Ocak 2022 ayı itibari ile yayınlana ilanlarda çoğu değişik sektörde farklı kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra fazlalıkla özel sektöre yönelik yapılan alım ilanlarında paketleme işçisi ön plana çıkmaktadır. İlanlar İŞKUR üzerinden yayınlanmış olup adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=22893adresinden ilan numarasını alakalı yere yapıştırıp arama yaparak ilanlara ulaşmak ve müracaat gerçekleştirmek mümkündür. Adayların müracaatları İŞKUR üzerinden çevrimiçi olarak alınmaktadır, bu sebeple İŞKUR'a kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
İŞKUR'DAN EN AZ İLKOKUL MEZUNU 4.500 TL MAAŞLA ÇALIŞACAK PAKETLEME İŞÇİSİ İLANLARI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Binlerce işsiz vatandaş tarafından İŞKUR 4.500 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvuruları nasıl yapılır sorusu araştırılmaya devam ediyor. Online bir şekilde yapılan başvurular için sadece buraya tıklamak yeterli olacak. Ardından gerekli formu doldurmak başvuru için yeterli olacaktır.
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EN AZ İLKOKUL MEZUNU 4.500 TL MAAŞLA ÇALIŞACAK PAKETLEME İŞÇİSİ İLANLARI