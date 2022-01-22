İŞKUR iş ilanları başvuru şartları nedir? İŞKUR 23 Ocak vasıflı, vasıfsız işçi, kurum dışı, belediye kadroları 68.332 bin personel alımı

İŞKUR üzerinden koronavirüs önlemleri kapsamından işinden ayrılmak mecburiyetinde kalan ve iş arayanlar amacıyla 68.332 bin personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu müracaat yapacak adaylar amacıyla müracaat şartları da aktarıldı. En çok alım yapılacak kadro işçi pozisyonları. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel ve işçi alım müracaatında bulunmak isteyen adayların ilk olarak İŞKUR resmi internet sitesine giriş yaparak kayıt oluşturmaları gerekiyor.
İŞKUR 23 OCAK VASIFLI, VASIFSIZ İŞÇİ, KURUM DIŞI, BELEDİYE KADROLARI 68.332 BİN PERSONEL ALIMI!
22 OCAK KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLANI
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Engelli Alım İlanı 22.01.2022
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 31.01.2022
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş 25.01.2021
İzmir İzelman Gen. Hiz. Otopark Eğt. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 07.02.2022
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.02.2022
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Tic. A.Ş. 24.01.2022
İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 05.02.2022
Kayseri İncesu OSB Müdürlüğü 08.02.2022
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.01.2022
Burdur Altınyayla Belediyesi Personel Ltd. Şti. 24.01.2022
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 11.02.2022
Ankara Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi A.Ş. 27.01.2022
İstanbul Şehir Hatları Turz. San. Tic. A.Ş. 25.01.2022
İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 22.01.2022
Erzurum Ilıca Termal İnş. Taah. Enerji Tur. Hizm. Alımı Taş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. 31.03.2022
Erzurum Köprüköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 27.01.2022
İstanbul BİMTAŞ Boğaziçi Peyz. İnş. Müş. Tek. Hizm. San. Tic. A.Ş. 23.01.2022
Kayseri Erciyes Turz İnş. Turz. Etkinlikleri San Tic. A.Ş. 26.01.2022
Kayseri KAY-TUR A.Ş. 28.02.2022
İzmir BYNDR Tur. Ener. Org.İns. Kayn.Eğt. Gıda Tar Tem. Güv. Taş. İnş. San. Tic. A.Ş. 24.01.2022
İzmir KARBEL San. Tic. A.Ş. 22.01.2022
Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizm. Bir. Per. Ltd. Şti. 28.01.2022
İzmir İzenerji İns. Kayn. Bakım Onar. Ener. Güv. San. Tic. A.Ş. 24.01.2022
İstanbul Boğaziçi Yönetim A.Ş. 01.02.2022
İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 24.01.2022
İstanbul Personel Yönetim A. Ş. 22.01.202
İstanbul Ulaşım Hiz. Araç Kiralama San. Tic. A.Ş. 28.01.2022
Konya Cihanbeyli SYDV Pers. Alımı 26.01.2022
İstanbul Personel Yönetim A. Ş. Engelli Alım İlanı 22.01.2022
Bursa BURFAŞ San. Tic. A.Ş. 26.01.2022
Yalova Tavşanlı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.01.2022