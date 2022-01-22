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    • Memurlar
    • 22.01.2022 11:32
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    • 22.01.2022 11:33
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    İŞKUR 22 Ocak vasıflı, vasıfsız işçi, kurum dışı, belediye kadroları 68.332 bin personel alımı! İŞKUR iş ilanları başvuru şartları nedir?

    İŞKUR üzerinden koronavirüs önlemleri kapsamından işinden ayrılmak mecburiyetinde kalan ve iş arayanlar amacıyla 68.332 bin personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu müracaat yapacak adaylar amacıyla müracaat şartları da aktarıldı. En çok alım yapılacak kadro işçi pozisyonları. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel ve işçi alım müracaatında bulunmak isteyen adayların ilk olarak İŞKUR resmi internet sitesine giriş yaparak kayıt oluşturmaları gerekiyor.

    takvim.com.tr
    İŞKUR 22 Ocak vasıflı, vasıfsız işçi, kurum dışı, belediye kadroları 68.332 bin personel alımı!

    68.332 bin vasıflı vasıfsız personel alımı amacıyla İŞKUR'a müracaatlar devam ediyor. Bu anlamda iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR çevrimiçi internet sitesinden müracaatlar devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 68.332 bin personel alım ilanında adaylarda aranan müracaat şartları açıklandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel ve işçi alımına dair genel ve özel müracaat şartlarını yayınlanan ilanda meslek gruplarına göre bütün adaylara duyuruyor. Başvuruda bulunmak dilediğiniz meslek grubuna özel müracaat şartlarına iş ilanı üzerinden ulaşabilirsiniz. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

    İŞKUR 22 OCAK VASIFLI, VASIFSIZ İŞÇİ, KURUM DIŞI, BELEDİYE KADROLARI 68.332 BİN PERSONEL ALIMI!

    22 OCAK KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLANI

    Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Engelli Alım İlanı 22.01.2022

    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 31.01.2022

    Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş 25.01.2021

    İzmir İzelman Gen. Hiz. Otopark Eğt. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 07.02.2022

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.02.2022

    İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Tic. A.Ş. 24.01.2022

    İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 05.02.2022

    Kayseri İncesu OSB Müdürlüğü 08.02.2022

    Kırklareli Evrensekiz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.01.2022

    Burdur Altınyayla Belediyesi Personel Ltd. Şti. 24.01.2022

    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 11.02.2022

    Ankara Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi A.Ş. 27.01.2022

    İstanbul Şehir Hatları Turz. San. Tic. A.Ş. 25.01.2022

    İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 22.01.2022

    Erzurum Ilıca Termal İnş. Taah. Enerji Tur. Hizm. Alımı Taş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. 31.03.2022

    Erzurum Köprüköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 27.01.2022

    İstanbul BİMTAŞ Boğaziçi Peyz. İnş. Müş. Tek. Hizm. San. Tic. A.Ş. 23.01.2022

    Kayseri Erciyes Turz İnş. Turz. Etkinlikleri San Tic. A.Ş. 26.01.2022

    Kayseri KAY-TUR A.Ş. 28.02.2022

    İzmir BYNDR Tur. Ener. Org.İns. Kayn.Eğt. Gıda Tar Tem. Güv. Taş. İnş. San. Tic. A.Ş. 24.01.2022

    İzmir KARBEL San. Tic. A.Ş. 22.01.2022

    Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizm. Bir. Per. Ltd. Şti. 28.01.2022

    İzmir İzenerji İns. Kayn. Bakım Onar. Ener. Güv. San. Tic. A.Ş. 24.01.2022

    İstanbul Boğaziçi Yönetim A.Ş. 01.02.2022

    İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 24.01.2022

    İstanbul Personel Yönetim A. Ş. 22.01.202

    İstanbul Ulaşım Hiz. Araç Kiralama San. Tic. A.Ş. 28.01.2022

    Konya Cihanbeyli SYDV Pers. Alımı 26.01.2022

    İstanbul Personel Yönetim A. Ş. Engelli Alım İlanı 22.01.2022

    Bursa BURFAŞ San. Tic. A.Ş. 26.01.2022

    Yalova Tavşanlı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.01.2022

        Nevşehir Ürgüp SYDV 24.01.2022

        Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 25.01.2022

        Eskişehir Sarıcakaya SYDV 25.01.2022

        İzmir Urit Urla İnş. Turz. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 26.01.2022

        Bursa Gürsu Modern A.Ş. 23.01.2022

        İstanbul Mercan Köşk Turz. Org. İnş. İşlt. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 11.02.2022

        Zonguldak Kilimli SYDV 24.01.2022

        Çanakkale Kepez Hizmet Grupları A.Ş. 25.01.2022

        Ankara Keçiören SYDV Büro Görevlisi 27.01.2022

        Ankara Keçiören SYDV Sosyal Yard. ve İnceleme Görevlisi 27.01.2022

        Aydın Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 31.01.2022

        Denizli Güney Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.01.2022

        İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 24.01.2022

        Afyonkarahisar Sultandağı Soğuk Hava Deposu Ltd. Şti. 26.01.20222

        Konya Karatay Kamu Hizmetlerini ve Per.. Destek. Derneği Otopark İşlt. İktd. İşlt. 24.01.2022

        İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 22.01.2022

        Trabzon Sürmene Belediye Personel Ltd.Şti. 25.01.2022

        Sivas İmranlı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 30.01.2022

        İzmir BYNDR Tur. Ener. Org. İns. Kayn. Eğt. Gıda Tar. Tem.Güv. Taş. İnş. San. Tic. A.Ş. 26.01.2022

        İstanbul Personel Yönetim A. Ş. 23.01.2022

        Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 26.01.2022

        Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 25.01.2022

        Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hizm. A.Ş. 28.01.2022

        Giresun Şebinkarahisar SYDV 03.02.2022

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 25.01.2022

        İstanbul Personel Yönetim A. Ş. 26.01.2022

        Kocaeli Darıca Kent İnş. A.Ş. 24.01.2022

        Uşak Eşme SYDV 01.02.2022

        İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 23.01.2022

        İstanbul TUZ-YAP İnş. Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 28.01.2022

        Şanlıurfa Belhar İnş. İmar Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 26.01.2022

        Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 26.01.2022

        Ankara Nallıhan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.01.2022

        Isparta Büyükkabaca Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 24.01.2022

        İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 27.01.2022

        Karaman Kazancı Beldesi İnş. Tar. Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. 26.01.2022

        İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğt. Otopark Tem. İnş. San. Tic. A.Ş. 24.01.2022

        Muğla Menteşe SYDV 26.01.2022

        Sakarya Akbelde İnş. Taah. Yat. Paz. Sağ. Hizm. A.Ş. 23.01.2022

        Konya Doğanhisar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.01.2022

        Samsun Çarşamba SYDV 28.01.2022

        Eskişehir Espark Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş.24.01.2022.pdf

        İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

        • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

        • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

        • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

        • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

        • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

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            İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

            Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel ve işçi alım müracaatında bulunmak isteyen adayların ilk olarak İŞKUR resmi internet sitesine giriş yaparak kayıt oluşturmaları gerekiyor. Kişisel verileri girdikten sonra alım yapılacak kadrolara https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu aşamadan sonra tek yapılması gereken yayınlanan ilana girmek ve müracaat şartlarını taşımanız durumunda başvur butonuna tıklamak.

            BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

            Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel ve işçi alımına dair genel ve özel müracaat şartlarını yayınlanan ilanda meslek gruplarına göre bütün adaylara duyuruyor. Başvuruda bulunmak dilediğiniz meslek grubuna özel müracaat şartlarına iş ilanı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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