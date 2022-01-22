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    • Memurlar
    • 22.01.2022 14:51
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    • 22.01.2022 15:10
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    22 Ocak hastanelere İŞKUR başvuru iş ilanlarıyla personel alımı: Hasta kabul kayıt görevlisi, hizmetli ve hasta danışmanı alımı şartları

    Sağlık merkezlerinde ya da hastanelerde çalışmak isteyenler amacıyla İŞKUR doğrultusundan yayımlanan hasta kabul ve kayıt görevlisi hizmetli ve hasta danışmanı alımı büyük bir ilgiye sebep oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak detaylı illerde hastanelere gerçekleştirilecek olan personel alımlarının şuanlık yalnızca özel sektörde hizmet verecekleri ifade edildi. Hastanelere Hasta kabul kayıt görevlisi, hizmetli ve hasta danışmanı alımı bağlamında KPSS ve imtihan koşulu aranmıyor.

    takvim.com.tr
    Hastanelere İŞKUR başvuru iş ilanlarıyla personel alımı: Hasta kabul kayıt görevlisi...

    İŞKUR doğrultusundan internet üzerinden belirtiler üzerinden belirtiler personel alım ilanlarına her geride bıraktığımız gün yenileri ekleniyor. Çok sayıda kentte personel ve işçi alımı gerçekleştireceğini ilan kurumlar, firmalar değişik öğrenim düzeyinden personel alımları gerçekleştiriyorlar. Son dönemde iş arayan ya da iş değiştirmek isteyen vatandaşlar, kamu kurumlarının yanı sıra hastane ve sağlık merkezlerinin iş ilanlarını da İŞKUR üzerinden sıkıca takip ediyor.

    İŞKUR ÜZERİNDEN HASTA KABUL KAYIT GÖREVLİSİ, HİZMETLİ VE HASTA DANIŞMANI ALIMI

    Hastanelere hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı amacıyla rastgele bir şekilde KPSS ve imtihan koşulu aranmıyor. Bu alımlar amacıyla adaylar hem İŞKUR'un genel şartlarını hem de kurumların belirttiği özel şartları taşımaları gerekiyor. Hastanelere hasta kabul, danışma ya da temizlik görevlisi olarak başvurmak için İŞKUR üzerinden kayıt yaparak, aradığınız mesleğin adını yazmanız yeterli olacak.

    Çıkan ekranda şehirleri ve iş ilanlarını görerek kendinize uygun olan ilana başvurabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınız yoksa ve internet üzerinden kayıt işlemi yapamıyorsanız size en yakın İŞKUR merkezine giderek görevli ile birlikte kayıt yapmanız mümkün.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

    İŞKUR ÜZERİNDEN HASTA KABUL VE KAYIT GÖREVLİSİ ALIMI İLANLARI

        İŞKUR ÜZERİNDEN HASTANE HİZMETLİSİ İLANLARI

        İŞKUR ÜZERİNDEN HASTA DANIŞMANI İLANLARI

        HASTANE HASTA KABUL KAYIT GÖREVLİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

        HASTANE HİZMETLİSİ ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        HASTA DANIŞMANI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        HASTA KABUL VE KAYIT GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        - Adli sicil kaydının temiz olması

        - Kamu haklarından mahrum olmamak

        - En az lise mezunu olmak (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir)

        - Sağlık sektöründe tecrübesi tespit edilen ya da tecrübe kazanmak isteyen adaylar

        - MS Office programlarına hakim olan

        - Giyimine özen gösteren

        - Etkileşim ve düzenleme yeteneğine gelişmiş

        - Fatura ve provizyon işlemlerine hakim

        - Hizmet ve çözüm merkezli çalışabilen

        - Ekip işlevini gerçekleştirmesine yatkın olmak
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        Haberler Memurlar 22 Ocak hastanelere İŞKUR başvuru iş ilanlarıyla personel alımı: Hasta kabul kayıt görevlisi, hizmetli ve hasta danışmanı alımı şartları
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