22 Ocak hastanelere İŞKUR başvuru iş ilanlarıyla personel alımı: Hasta kabul kayıt görevlisi, hizmetli ve hasta danışmanı alımı şartları

İŞKUR ÜZERİNDEN HASTA KABUL KAYIT GÖREVLİSİ, HİZMETLİ VE HASTA DANIŞMANI ALIMI

Hastanelere hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı amacıyla rastgele bir şekilde KPSS ve imtihan koşulu aranmıyor. Bu alımlar amacıyla adaylar hem İŞKUR'un genel şartlarını hem de kurumların belirttiği özel şartları taşımaları gerekiyor. Hastanelere hasta kabul, danışma ya da temizlik görevlisi olarak başvurmak için İŞKUR üzerinden kayıt yaparak, aradığınız mesleğin adını yazmanız yeterli olacak.

Çıkan ekranda şehirleri ve iş ilanlarını görerek kendinize uygun olan ilana başvurabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınız yoksa ve internet üzerinden kayıt işlemi yapamıyorsanız size en yakın İŞKUR merkezine giderek görevli ile birlikte kayıt yapmanız mümkün.

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