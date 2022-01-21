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    • Memurlar
    • 21.01.2022 16:53
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    • 21.01.2022 16:53
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    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura ile işçi alımı kadro dağılımı, kontenjan ve kılavuz yayımlandı mı?

    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları hakkında araştırmalar hızlandı. 2022 yılında bakanlık bünyesine KPSS şartı aranmadan sadece kura ile personel alımı gerçekleştirilecek. Kararın resmi gazetede yayımlanmasının ardından başvuru süreci merak edildi. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, kontenjan ve kılavuz yayımlandı mı?

    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları başladı mı?

    Sağlık Bakanlığına temizlik personeli, güvenlik ve koruma görevlisi, bakım- onarımda çalışacak işçiler ve diğer meslek kollarından toplamda 10 bin işçi alımı yapılacak. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler başvuru detaylarını araşırmaya koyuldu. Alımlarda sınav olmayacak. Adaylar kuraya tabi tutulacak. Kura sonucunda adı çıkanlar işe alınacak. Hal böyle olunca iş arayanlar KPSS şartsız Sağlık Bakanlığı iş ilanına başvurmak istiyor. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları başladı mı? Personel alımı kadro dağılımı, kontenjan ve kılavuz yayımlandı mı? İşte yanıtları...

    SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için henüz başvuru süreci başlamadı. Başvuruların mart ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    Resmi Gazete'de alımlar hakkında detaylara yer verildi. Buna göre alımlarda KPSS gibi sınav şartı aranmayacak. Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler doğrudan noter kurasıyla belirlenecek.

    Öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınacak.

        2021 ATAMASI SONUÇLANDI

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklamada "16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.
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        Haberler Memurlar Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura ile işçi alımı kadro dağılımı, kontenjan ve kılavuz yayımlandı mı?
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