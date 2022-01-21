Kura ile işçi alımı kadro dağılımı, kontenjan ve kılavuz yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları başladı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için henüz başvuru süreci başlamadı. Başvuruların mart ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Resmi Gazete'de alımlar hakkında detaylara yer verildi. Buna göre alımlarda KPSS gibi sınav şartı aranmayacak. Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler doğrudan noter kurasıyla belirlenecek.