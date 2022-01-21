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    • 21.01.2022 12:13
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    • 21.01.2022 12:14
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    Jandarma bekçi alımı ne zaman 2022 yapılacak? 10 bin alım yapılacak mı? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

    Jandarma bekçi alımı ne zaman 2022 yapılacak? Kariyerini bu yönde şekillendirmek isteyen gençler yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı’na 10 bin bekçi alımının yapılacağı haberi gündemde dolaşıyordu ve gerçekliğini merak eden binlerce kişi 10 bin alım yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Peki Jandarma bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Yeni yılın ilk ayında konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Jandarma bekçi alımı ne zaman 2022 yapılacak?

    Jandarma bekçi alımı ne zaman 2022 yapılacak? 10 bin alım yapılacak mı? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan kariyerini bu yönde ilerletmeyi hedefleyen vatandaşlar Jandarma Genel Komutanlığı 10 bin bekçi alımı yapılıp yapılmayacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    Bekçi alımına ilişkin güncel ilan henüz yayınlanmadı, resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    2022 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

    Bekçi maaşı 5 bin 335 TL

    Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayın bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 880, lisans mezununun maaşı ise 5 bin 335 liradır."

        BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

        En az 167 cm boyunda olmak,

        Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

        31 yaşından gün almamış olmak

        Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
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