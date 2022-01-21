Jandarma bekçi alımı ne zaman 2022 yapılacak? 10 bin alım yapılacak mı? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan kariyerini bu yönde ilerletmeyi hedefleyen vatandaşlar Jandarma Genel Komutanlığı 10 bin bekçi alımı yapılıp yapılmayacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. İşte detaylar...
2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Bekçi alımına ilişkin güncel ilan henüz yayınlanmadı, resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
2022 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?
Bekçi maaşı 5 bin 335 TL
Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayın bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 880, lisans mezununun maaşı ise 5 bin 335 liradır."