Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları sona erdi ve gözler sonuçları ne zaman açıklanacağına çevrildi. İlanda yer alan bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli alınacağı bilgisi paylaşılmıştı. 10-20 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak olan başvuruların sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceği araştırılıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları belli oldu mu? İşte merak edilenler...
AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanağı henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
4 BİN 175 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK
İlana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.
Başvurular, 10-20 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapıldı.