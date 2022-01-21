15 bin öğretmen atama MEBBİS tercih ekranı! Sözleşmeli öğretmen tercihleri nasıl yapılır? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı için geri sayım başladı. MEB bünyesinde alımı yapılacak 15 bin öğretmen atama tercih tarihlerini bekliyor. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, elektronik ortamda tercih hakkı elde edebilecekler. Peki, 15 bin öğretmen atama MEBBİS tercih ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmen tercihleri nasıl yapılır? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte merak edilenler...
ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Tercihler 21-26/01/2022 tarihleri arasında kabul edilecek. Atama sonuçları ise 31/01/2022 tarihinde açıklanacak.
15 BİN ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.