10 bin alım yapılacak mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman 2022 yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

2022 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Bekçi maaşı 5 bin 335 TL

Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayın bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 880, lisans mezununun maaşı ise 5 bin 335 liradır."