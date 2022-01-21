10 bin alım yapılacak mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman 2022 yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma bekçi alımı ne zaman 2022 yapılacak? Kariyerini bu yönde şekillendirmek isteyen gençler yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 bin bekçi alımının yapılacağı haberi gündemde dolaşıyordu ve gerçekliğini merak eden binlerce kişi 10 bin alım yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Peki Jandarma bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Yeni yılın ilk ayında konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar…
2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Bekçi alımına ilişkin güncel ilan henüz yayınlanmadı, resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
2022 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?
Bekçi maaşı 5 bin 335 TL
Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayın bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 880, lisans mezununun maaşı ise 5 bin 335 liradır."