Öğretmen ve polis maaş ödeme günü! Memur 15 günlük zam farkı yattı mı? 2022 öğretmen ve polis maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaş zammının belli olmasıyla birlikte öğretmen ve polis maaş farklarının ne zaman yatacağı merak konusu oldu.TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber mesleklere göre maaşlar belli oldu. Bu gelişme sonraso gözler memur ve emekli maaşlarıjna ne kadar fark geleceği sorusuna çevrildi. Peki, öğretmen ve polis maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 memur zamlı maaş farkı ödeme günü ne zaman? İşte merak edilenler!
ÖĞRETMEN - POLİS ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı. Ancak ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş farklı bu tarihe yetişmedi. Bu sebeple maaş farklarının bu hafta içinde görüşmelerin hemen ardından hesaplara geçmesi bekleniyor.