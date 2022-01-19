Öğretmen ve polis maaş ödeme günü! Memur 15 günlük zam farkı yattı mı? 2022 öğretmen ve polis maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaş zammının belli olmasıyla birlikte öğretmen ve polis maaş farklarının ne zaman yatacağı merak konusu oldu.TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber mesleklere göre maaşlar belli oldu. Bu gelişme sonraso gözler memur ve emekli maaşlarıjna ne kadar fark geleceği sorusuna çevrildi. Peki, öğretmen ve polis maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 memur zamlı maaş farkı ödeme günü ne zaman? İşte merak edilenler!