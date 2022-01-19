2022 öğretmen ve polis maaş farkları ne zaman yatacak? Memur 15 günlük zam farkı yattı mı? Öğretmen ve polis maaş ödeme günü!

Emekli maaş zammı ve memur maaşı zammı farklarının verileceği zaman ile ilgili ayrıntılar bireyler tarafından merak ediliyor. Emekli maaşı en düşük 2500 TL oldu ve memurlara yüzde 30.5 yapıldı. Peki memur maaş farkı yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman verilecek 2022?