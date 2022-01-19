2022 öğretmen ve polis maaş farkları ne zaman yatacak? Memur 15 günlük zam farkı yattı mı? Öğretmen ve polis maaş ödeme günü!

Emekli maaş zammı ve memur maaşı zammı farklarının verileceği zaman ile ilgili ayrıntılar bireyler tarafından merak ediliyor. Emekli maaşı en düşük 2500 TL oldu ve memurlara yüzde 30.5 yapıldı. Peki memur maaş farkı yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman verilecek 2022?
ÖĞRETMEN - POLİS ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı. Ancak ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş farklı bu tarihe yetişmedi. Bu sebeple maaş farklarının bu hafta içinde görüşmelerin hemen ardından hesaplara geçmesi bekleniyor.