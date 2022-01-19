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    • Memurlar
    • 19.01.2022 09:53
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    • 19.01.2022 09:54
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    2022 öğretmen ve polis maaş farkları ne zaman yatacak? Memur 15 günlük zam farkı yattı mı? Öğretmen ve polis maaş ödeme günü!

    Memur ve emekli maaş zammının belli olmasıyla birlikte öğretmen ve polis maaş farklarının ne zaman yatacağı merak konusu oldu.TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber mesleklere göre maaşlar belli oldu. Bu gelişme sonraso gözler memur ve emekli maaşlarıjna ne kadar fark geleceği sorusuna çevrildi. Peki, öğretmen ve polis maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 memur zamlı maaş farkı ödeme günü ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Öğretmen ve polis maaş farkları ne zaman yatacak?

    Emekli maaş zammı ve memur maaşı zammı farklarının verileceği zaman ile ilgili ayrıntılar bireyler tarafından merak ediliyor. Emekli maaşı en düşük 2500 TL oldu ve memurlara yüzde 30.5 yapıldı. Peki memur maaş farkı yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman verilecek 2022?

    ÖĞRETMEN - POLİS ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı. Ancak ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş farklı bu tarihe yetişmedi. Bu sebeple maaş farklarının bu hafta içinde görüşmelerin hemen ardından hesaplara geçmesi bekleniyor.

    MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

    Maaş farkı SSK emeklilerine 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 Ocak'ta yatırılacak.

        2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

        2022 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

        Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.
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        Haberler Memurlar 2022 öğretmen ve polis maaş farkları ne zaman yatacak? Memur 15 günlük zam farkı yattı mı? Öğretmen ve polis maaş ödeme günü!
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