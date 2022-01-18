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    • Memurlar
    • 18.01.2022 17:47
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    • 18.01.2022 17:47
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    Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler?

    Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Kariyerini bu yönde ilerletmek isteyen yüzbinlerce kişi Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Polis Akademisi gibi resmi kurumların güncel açıklamalarını yayınladıkları ilanları yakından takip ediyor. En son Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alımı yapacağını duyurmuştu ve tarihi merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak?

    Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yurt genelinde mahalle ve gece bekçisi olarak görevlendirilecek bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı, 10 bin bekçi için tarih bilgisinin verilip verilmediği merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. İşte tüm bilgiler...

    2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    Bekçi alımına ilişkin güncel ilan yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

    2022 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

    Bekçi maaşı 5 bin 335 TL

    Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayın bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 880, lisans mezununun maaşı ise 5 bin 335 liradır."

        BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

        En az 167 cm boyunda olmak,

        Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

        31 yaşından gün almamış olmak

        Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
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        Haberler Memurlar Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler?
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