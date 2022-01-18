Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yurt genelinde mahalle ve gece bekçisi olarak görevlendirilecek bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı, 10 bin bekçi için tarih bilgisinin verilip verilmediği merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. İşte tüm bilgiler...
2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Bekçi alımına ilişkin güncel ilan yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
2022 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?
Bekçi maaşı 5 bin 335 TL
Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayın bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 880, lisans mezununun maaşı ise 5 bin 335 liradır."