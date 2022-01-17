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    • 17.01.2022 15:58
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    • 17.01.2022 16:01
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    Sözleşmeli er maaşı 2022 ne kadar? MSB sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman? Sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu, şartları!

    Sözleşmeli er maaşı 2022 ne kadar? MSB sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman? Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na temin edeceği sözleşmeli er alımı başvuru şartlarını yayınladı ve hemen araştırılmaya başlandı. 2022 maaşları belli olurken henüz sözleşmeli erler için rakam açıklanmasa da binlerce kişi başvuru yapmak için sıraya girdi ve kılavuzu görerek detayları öğrenmek istiyor. Sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu, şartları haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli er maaşı 2022 ne kadar?

    Sözleşmeli er maaşı 2022 ne kadar? MSB sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman? Sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu, şartları araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı yapılacak ve başvuur şartları hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

    2022 SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Başvurular alınmaya başlandı, haberimizden aranan şartlara ulaşabilirsiniz.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir. Başvuru Koşulları:

    (1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

    (2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

    (3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar),

        (4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

        (5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

        (6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

        (7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından, (b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

        (8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

        (9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

        (10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

        (11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,

        (12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

        (13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

        (14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
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        Haberler Memurlar Sözleşmeli er maaşı 2022 ne kadar? MSB sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman? Sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu, şartları!
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