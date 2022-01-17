PTT sınavsız 15 bin büro, gişe memuru, dağıtıcı alımı başvuruları ne zaman? 15 bin PTT personel alımı başvuru şartları!

15 bin PTT personel alımı başvuru şartları gündemde merak edilerek yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer aldı. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi sınavsız olarak alınacak 15 bin büro gişe memuru, dağıtıcı alımı başvurularının nereden ve nasıl yapıldığını, başvuruların ne zaman, hangi tarihte gerçekleşeceğini merak ederek araştırmaya başladı. PTT personel alımı başvuruları hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
2022 PTT PERSONEL ALIM İLANI YAYINLANDI MI?
PTT'de işe girmek isteyenler 3 yıldır alım yapılmaması dolayısıyla bu yıl bir çok açık kadro olacağını düşünüyor. Peki PTT 2022 yılında alım yapacak mı? Bir süredir yeni yılda PTT'nin 15 bin personel alımı yapacağı iddia ediliyor. Ancak PTT'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Öte yandan 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapacağı açıklanmıştı. 2022 yılının ilk günlerinde ise PTT'nin 15 bin personel alımı yapması bekleniyor. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip edin. Yeni duyuru yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.
AÇIK KADROLARIN ŞÖYLE OLMASI BEKLENİYOR
• Büro Görevlisi,
• Postacı alımları
• Avukat,
• Mimar,
• Mühendis,
• Tekniker,
• Gişe