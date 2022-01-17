MSB sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman? Sözleşmeli er maaşı 2022 ne kadar? Sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu, şartları!

Sözleşmeli er maaşı 2022 ne kadar? MSB sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman? Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na temin edeceği sözleşmeli er alımı başvuru şartlarını yayınladı ve hemen araştırılmaya başlandı. 2022 maaşları belli olurken henüz sözleşmeli erler için rakam açıklanmasa da binlerce kişi başvuru yapmak için sıraya girdi ve kılavuzu görerek detayları öğrenmek istiyor. Sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu, şartları haberimizin içeriğinde yer alıyor.
2022 SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvurular alınmaya başlandı, haberimizden aranan şartlara ulaşabilirsiniz.
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MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir. Başvuru Koşulları:
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar),