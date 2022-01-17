KPSS şartsız, sınavsız hasta kabul ve kayıt görevlisi alınacak! Hastanelere 18 Ocak 2022 ilanlara başvuru şartları nelerdir?

Hastane bünyesinde kariyer hedefleyenler güncel ilanları yakından takip ediyor. Hangi kadrolara personel alımı yapılacağı merak konusu oluyor ve şartları kendilerine uygun olanlara başvuru yapmak istiyor. 18 Ocak 2022 KPSS şartsız, sınavsız hasta kabul ve kayıt görevlisi alınacak ve aranan nitelikler yayınlandı. Hastanelere temizlik görevlisi, ebe hemşire gibi kadrolarda da istihdam yapılacak. Peki güncel ilanlar İŞKUR üzerinden nasıl görüntüleniyor, ilanlara başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…