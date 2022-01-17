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    • Memurlar
    • 18.01.2022 09:19
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    • 18.01.2022 09:19
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    KPSS şartsız, sınavsız hasta kabul ve kayıt görevlisi alınacak! Hastanelere 18 Ocak 2022 ilanlara başvuru şartları nelerdir?

    Hastanelere 18 Ocak 2022 KPSS şartsız, sınavsız hasta kabul ve kayıt görevlisi alınacağını duyan vatandaşlar hemen ilanlara başvuru şartlarının neler olduğunu araştırmaya başladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar sık sık güncelleniyor ve hastanelerdeki açık kadrolara eleman alımı yapılmaya devam ediyor. Farklı şehirlerden başvuruların yer aldığı güncel ilanların neler olduğunu nasıl öğreneceğinize ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulablirsiniz.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız, sınavsız hasta kabul ve kayıt görevlisi alınacak!

    Hastane bünyesinde kariyer hedefleyenler güncel ilanları yakından takip ediyor. Hangi kadrolara personel alımı yapılacağı merak konusu oluyor ve şartları kendilerine uygun olanlara başvuru yapmak istiyor. 18 Ocak 2022 KPSS şartsız, sınavsız hasta kabul ve kayıt görevlisi alınacak ve aranan nitelikler yayınlandı. Hastanelere temizlik görevlisi, ebe hemşire gibi kadrolarda da istihdam yapılacak. Peki güncel ilanlar İŞKUR üzerinden nasıl görüntüleniyor, ilanlara başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

    18 OCAK 2022 HASTANELERE SINAVSIZ PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI

    HASTANE PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

    Hastane içeriğinde çalışacak olan personellerin sağlamaları gereken ilk şart alım yapılacak kadrosunun mesleki özelliklerini sağlamak. Bu alanda birtakım kadrolar amacıyla öğrenim şartı talep edilirken birtakım kadrolar amacıyla ise şart olmadan direkt olarak alım yapılıyor.

    Hastane içeriğinde çalışmak isteyen personellerin ilaveten her kadro için ayrı ayrı tespit edilen öğrenim şartlarını sağmaları gerekiyor. Hastaneye işçi alımları amacıyla en az ilkokul düzeyinden alım yapılıyor. Memur personel pozisyonları için ise en az lise düzeyinden personel alınıyor. Alımlarda ilaveten yaş şartı ve deney şartı olabiliyor. Adayların sağlamaları gereken bir başka şart ise güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması.

        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,

        - Sürekli çalışabilecek,

        - Kadronun gerektirdiği mezuniyete sahip olmak ve özel şartları taşımak,

        İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        İŞKUR İş İlanları için başvuru yapacak adaylar öncelikle İŞKUR'un internet sitesinden profil oluşturacaklar. Profil oluşturma işlemlerinin ardından iş ilanları arama bölümünden kadroya göre arama yapacaklar. Burada sadece kadronun adını yazın başka alanı doldurmayın bu şekilde tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

        İlanlarala başvurular internet üzerinden yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir:

        esube.iskur.gov.tr

        Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. İş ilanları linkine tıkladıktan sonra karşınıza çıkan iş arama sayfasında MESLEK kısmına başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin.
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        Haberler Memurlar KPSS şartsız, sınavsız hasta kabul ve kayıt görevlisi alınacak! Hastanelere 18 Ocak 2022 ilanlara başvuru şartları nelerdir?
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