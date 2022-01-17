KPSS şartsız, sınavsız hasta kabul ve kayıt görevlisi alınacak! Hastanelere 18 Ocak 2022 ilanlara başvuru şartları nelerdir?

Hastane bünyesinde kariyer hedefleyenler güncel ilanları yakından takip ediyor. Hangi kadrolara personel alımı yapılacağı merak konusu oluyor ve şartları kendilerine uygun olanlara başvuru yapmak istiyor. 18 Ocak 2022 KPSS şartsız, sınavsız hasta kabul ve kayıt görevlisi alınacak ve aranan nitelikler yayınlandı. Hastanelere temizlik görevlisi, ebe hemşire gibi kadrolarda da istihdam yapılacak. Peki güncel ilanlar İŞKUR üzerinden nasıl görüntüleniyor, ilanlara başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…
18 OCAK 2022 HASTANELERE SINAVSIZ PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI
HASTANE PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI
Hastane içeriğinde çalışacak olan personellerin sağlamaları gereken ilk şart alım yapılacak kadrosunun mesleki özelliklerini sağlamak. Bu alanda birtakım kadrolar amacıyla öğrenim şartı talep edilirken birtakım kadrolar amacıyla ise şart olmadan direkt olarak alım yapılıyor.
Hastane içeriğinde çalışmak isteyen personellerin ilaveten her kadro için ayrı ayrı tespit edilen öğrenim şartlarını sağmaları gerekiyor. Hastaneye işçi alımları amacıyla en az ilkokul düzeyinden alım yapılıyor. Memur personel pozisyonları için ise en az lise düzeyinden personel alınıyor. Alımlarda ilaveten yaş şartı ve deney şartı olabiliyor. Adayların sağlamaları gereken bir başka şart ise güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması.