Hastanelere 17 Ocak 2022 KPSS şartsız, sınavsız hasta kabul ve kayıt görevlisi alınacak! İlanlara başvuru şartları nelerdir?

Hastane içeriğinde çalışmak isteyen personellerin ilaveten her kadro için ayrı ayrı tespit edilen öğrenim şartlarını sağmaları gerekiyor. Hastaneye işçi alımları amacıyla en az ilkokul düzeyinden alım yapılıyor. Memur personel pozisyonları için ise en az lise düzeyinden personel alınıyor. Alımlarda ilaveten yaş şartı ve deney şartı olabiliyor. Adayların sağlamaları gereken bir başka şart ise güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması.