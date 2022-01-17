2022 TYP kadro müjdesi son dakika! 10 bin okul temizlikçi başvuruları ne zaman başlıyor? MEB 2. dönem TYP başvuru tarihleri 2022!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam müjdesi haberi gelmişti. MEB okullara TYP kapsamında 10 bin işçi alımı daha yapılacağını duyurdu. Bakan Özer yaptığı açıklamada, "10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." ifadelerine yer vermişti. İŞKUR ile yapılacak TYP alımları ile adaylardan, kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak gibi belli başlı şartlar aranacak. Peki; 10 bin okul temizlikçi başvuruları ne zaman başlıyor? MEB 2. dönem TYP başvuru tarihleri açıklandı mı 2022? İşte merak edilenler!
BAKAN ÖZER'DEN 10 BİN TYP'Lİ MÜJDESİ
MEB'in 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 57 bin 108 okulda 71 bin kadrolu temizlik görevlisi bulunduğunu belirterek, bu süreçte 42 bin temizlik elemanı aldıklarını anlattı.
Bu rakamın geçen seneye göre düşük olduğunu söyleyen Özer, "Ama temizlikle ilgili her türlü desteğimizi okullarımıza gönderdik." dedi.
Bakan Özer, MEB'in okullarda çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden 10 bin TYP'li temizlik görevlisi alacaklarının müjdesini verdi.
MEB TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İkinci döneme temizlik elemanı takviye yapılması gerektiği ile ilgili sayın bakanımızla (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) mutabık kaldık. Onun müjdesini de buradan vermek isterim. İkinci döneme 10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." bilgisini verdi.
Ancak TYP alımları için henüz tarih açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.