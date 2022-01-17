15 bin PTT personel alımı başvuru şartları! PTT sınavsız 15 bin büro, gişe memuru, dağıtıcı alımı başvuruları ne zaman? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde kariyer hedefi olan vatandaşlar 2018 yılından bu yana alım yapılmayan ve 15 bin kişi alınacağı iddia edilen 15 bin PTT personel alımı hakkında bilgileri araştırmaya başladı. İşte detaylar...
2022 PTT PERSONEL ALIM İLANI YAYINLANDI MI?
PTT'de işe girmek isteyenler 3 yıldır alım yapılmaması dolayısıyla bu yıl bir çok açık kadro olacağını düşünüyor. Peki PTT 2022 yılında alım yapacak mı? Bir süredir yeni yılda PTT'nin 15 bin personel alımı yapacağı iddia ediliyor. Ancak PTT'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Öte yandan 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapacağı açıklanmıştı. 2022 yılının ilk günlerinde ise PTT'nin 15 bin personel alımı yapması bekleniyor. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip edin. Yeni duyuru yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.
AÇIK KADROLARIN ŞÖYLE OLMASI BEKLENİYOR
• Büro Görevlisi,
• Postacı alımları
• Avukat,
• Mimar,
• Mühendis,
• Tekniker,
• Gişe