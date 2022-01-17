10 bin okul temizlikçi başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TYP kadro müjdesi son dakika! MEB 2. dönem TYP başvuru tarihleri 2022!

MEB TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İkinci döneme temizlik elemanı takviye yapılması gerektiği ile ilgili sayın bakanımızla (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) mutabık kaldık. Onun müjdesini de buradan vermek isterim. İkinci döneme 10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." bilgisini verdi.

Ancak TYP alımları için henüz tarih açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.