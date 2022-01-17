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    • Memurlar
    • 18.01.2022 08:57
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    • 18.01.2022 08:57
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    10 bin okul temizlikçi başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TYP kadro müjdesi son dakika! MEB 2. dönem TYP başvuru tarihleri 2022!

    Milli Eğitim Bakanlığı doğrultusundan istihdam müjdesi haberi gelmişti. MEB okullara TYP kapsamında 10 bin işçi alımı daha yapılacağını duyurdu. Bakan Özer yaptığı açıklamada, "10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." ifadelerine yer vermişti. İŞKUR ile yapılacak TYP alımları ile adaylardan, kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak gibi belli başlı şartlar aranacak. Peki; 10 bin okul temizlikçi müracaatları ne vakit başlıyor? MEB 2. devre TYP müracaat tarihleri duyuruldu mı 2022? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 TYP kadro müjdesi son dakika!

    2022 TYP başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İkinci döneme 10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." bilgisini vermişti. İŞKUR üzerinden toplamda 10 bin TYP işçi istihdamı yapılacağının duyurulması üzerine adaylar gerekli şartları ve başvuru tarihi hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki,10 bin okul temizlikçi başvuruları ne zaman başlıyor? MEB 2. dönem TYP başvuru tarihleri açıklandı mı 2022? İşte merak edilenler!

    BAKAN ÖZER'DEN 10 BİN TYP'Lİ MÜJDESİ

    MEB'in 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 57 bin 108 okulda 71 bin kadrolu temizlik görevlisi bulunduğunu belirterek, bu süreçte 42 bin temizlik elemanı aldıklarını anlattı.

    Bu rakamın geçen seneye göre düşük olduğunu söyleyen Özer, "Ama temizlikle ilgili her türlü desteğimizi okullarımıza gönderdik." dedi.

    Bakan Özer, MEB'in okullarda çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden 10 bin TYP'li temizlik görevlisi alacaklarının müjdesini verdi.

    MEB TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İkinci döneme temizlik elemanı takviye yapılması gerektiği ile ilgili sayın bakanımızla (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) mutabık kaldık. Onun müjdesini de buradan vermek isterim. İkinci döneme 10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." bilgisini verdi.

    Ancak TYP alımları için henüz tarih açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

        TYP NEDİR?

        İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

        KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

        - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

        - 18 yaşını tamamlamış olmak,

        - Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

        - Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

        - Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması
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        Haberler Memurlar 10 bin okul temizlikçi başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TYP kadro müjdesi son dakika! MEB 2. dönem TYP başvuru tarihleri 2022!
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