2022 bekçi alımı ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuruları alınmaya başladı mı? 2022 bekçi maaşları ne kadar oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alınacağını duyurmuştu ve 2022 yılının ilk haftalarında ne zaman alım yapılacağı ve şartların neler olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bekçi alımına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Bekçi alımına ilişkin güncel ilan yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
2022 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?
Bekçi maaşı 5 bin 335 TL
Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayın bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 880, lisans mezununun maaşı ise 5 bin 335 liradır."