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    • Memurlar
    • 16.01.2022 23:21
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    • 16.01.2022 23:21
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    2022 bekçi alımı ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuruları alınmaya başladı mı? 2022 bekçi maaşları ne kadar oldu?

    2022 bekçi alımı ne zaman? Kariyerini bu yönde hedefleyen yüzbinlerce kişi Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı duyuruları yakından takip ediliyor. Güncel başvuruların alınıp alınmadığı, başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Bir yandan da bekçi alımı başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Peki E-devlet bekçi alımı başvuruları alınmaya başladı mı? 2022 bekçi maaşları ne kadar oldu? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    2022 bekçi alımı ne zaman?

    2022 bekçi alımı ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuruları alınmaya başladı mı? 2022 bekçi maaşları ne kadar oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alınacağını duyurmuştu ve 2022 yılının ilk haftalarında ne zaman alım yapılacağı ve şartların neler olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bekçi alımına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    Bekçi alımına ilişkin güncel ilan yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

    2022 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

    Bekçi maaşı 5 bin 335 TL

    Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayın bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 880, lisans mezununun maaşı ise 5 bin 335 liradır."

        BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

        En az 167 cm boyunda olmak,

        Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

        31 yaşından gün almamış olmak

        Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
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        Haberler Memurlar 2022 bekçi alımı ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuruları alınmaya başladı mı? 2022 bekçi maaşları ne kadar oldu?
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