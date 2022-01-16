2022 bekçi alımı ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuruları alınmaya başladı mı? 2022 bekçi maaşları ne kadar oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alınacağını duyurmuştu ve 2022 yılının ilk haftalarında ne zaman alım yapılacağı ve şartların neler olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bekçi alımına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.